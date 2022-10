Silvia Cipriani ultime notizie: indagato suo nipote Valerio

Il nipote di Silvia Cipriani è stato indagato: le ultime notizie sulla donna scomparsa da Rieti

Le forze dell’ordine continuano a essere convinte che Silvia Cipriani sia stata uccisa e che il suo cadavere sia stato occultato. L’ex postina di Cerchiara è scomparsa da Rieti il 22 luglio ma solo pochi giorni fa quello che potrebbe essere il suo corpo ( i resti devono essere ancora analizzati) è stato ritrovato nei boschi. Nella tarda serata di ieri sera, da Quarto Grado è arrivata una indiscrezione, confermata poi dal legale di Valerio Cipriani, il nipote di Silvia. L’uomo è indagato per l’omicidio di sua zia. Una situazione anomala, come ha spiegato anche nel corso della trasmissione il legale di Cipriani, perchè Valerio risulta sia indagato che persona offesa. Si cercherà di capire nelle prossime ore quello che sta succedendo ma l’avvocato di Valerio spiega che l’uomo è molto tranquillo e non sta vivendo questa fase delle indagini con agitazione, perchè sa bene di non avere nulla a che fare con la morte di sua zia.

Caso Silvia Cipriani ultime notizie

Dopo aver dato la notizia, nel corso della puntata in diretta il 7 ottobre, Nuzzi ha dato spazio al legale di Valerio Cipriani che ha spiegato la situazione. Il dottor Luca Conti ha spiegato: “Valerio è tranquillo. C’è da capire al momento se i resti ritrovati siano effettivamente di Silvia Cipriani , è ancora annoverata tra le persone scomparse. Non abbiamo parlato della macchina e del ritrovamento in quel luogo, ma l’ipotesi più probabile mi sembra l’incidente“. Parlando poi del possibile movente economico, ha anche aggiunto: “Non ci risultano soldi spariti e anche pensando all’eredità, in caso di persone che scompaiono, la richiesta sia apre dopo 10 anni dalla morte presunta. Quindi sarebbe assurdo che qualcuno possa pensare di ucciderla per avere soldi dopo 10-15 anni. Valerio Cipriani non c’entra niente“. Il suo assistito quindi non avrebbe avuto nessun motivo per uccidere Silvia Cipriani lo ribadisce con convinzione l’avvocato che però confida nella giustizia e in questa indagine.