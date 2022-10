Il giallo di Giuseppina Arena: un uomo misterioso e una eredità che fa gola

Le ultime notizie sull'omicidio di Giuseppina Arena a Chivasso

I grandi gialli si risolvono spesso in 48 ore, quelle che servono per mettere dietro alle sbarre un assassino. Per il momento però, il nome del killer che ha ucciso Giuseppina Arena senza pietà, sparandole più volte in testa, non c’è. Non sappiamo se si tratti di un uomo o di una donna, la sensazione è che Giuseppina conoscesse la persona che quel giorno, le ha dato appuntamento. Il giorno del suo compleanno, qualcosa che non può essere casuale. Di Giuseppina parlando oggi i vicini, una in particolare, racconta che la donna era molto nervosa, da giorni non cantava, come faceva di solito. E qualcuno ha anche notato che di recente, c’era un uomo nella vita di Giuseppina Arena, potrebbe essere la stessa persona che l’ha uccisa e per quale motivo? In pochi avrebbero pensato che Giuseppina, nascondeva un grande segreto. Aveva ricevuto una importante eredità, notizia confermata ma resta ancora un piccolo mistero sulla quantità di soldi lasciati dalla madre della donna. Qualcuno parla di 60mila euro in contanti, altri persino di 250 mila euro su libretti postali. E c’è chi si chiede come sia stato possibile che una donna semplice come la madre di Giuseppina, potesse avere tutto quel denaro. Non era suo? Lo custodiva per qualcuno che poi lo ha chiesto indietro a Giuseppina? L’Arena non aveva mai usato quei soldi, tanto che continuava a vivere nella sua casa popolare e a mangiare con i pasti della Caritas. Perchè fare questa vita, disponendo di tutto quel denaro, che sapesse bene di non poterlo usare ?

L’omicidio di Giuseppina Arena: le ultime notizie

A Chivasso si cerca di capire che cosa sia successo davvero a Giuseppina mentre le forze dell’ordine procedono con l’analisi dei tabulati, su un vecchio Nokia che la donna usava. Potrebbe aver ricevuto dei messaggi, potrebbe aver fatto una chiamata alla persona che ha poi incontrato. Molto più difficile mettere insieme i pezzi con un vecchio cellulare, che non ha il GPS, come in questo caso.

Giusy sarebbe stata uccisa dal suo assassino, o dalla sua assassina, forse al termine di una discussione. Secondo quanto hanno ricostruito le forze dell’ordine, la donna si trovava in sella alla sua bicicletta. Era appena arrivata, stava andando via? Si indaga per dare un nome alla persona che senza pietà ha ucciso Giusy, una donna che tutti ricordano con il sorriso. Una donna con una storia non facile ma che non aveva mai fatto del male a una mosca.

Chi ha esploso i tre proiettili non si è preoccupato di raccogliere i bossoli e i carabinieri del nucleo investigativo di Torino hanno buoni motivi per pensare che, subito dopo, si sia disfatto della pistola. Forse gettandola nella boscaglia, ma più probabilmente lanciandola nelle acque dell’Orco.