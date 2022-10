A Senigallia Valeria è stata uccisa dal marito in casa: mano davanti alla bocca, è soffocata

Le ultime notizie da Senigallia: una donna è morta in casa. Sarebbe stato suo marito a provocarne il soffocamento

Stanno ricostruendo il quadro di quello che sarebbe accaduto a Valeria Baldini, una donna di 77 anni morta in provincia di Ancona. La donna abitava in casa con suo marito, Marino Giuliani che, stando alle ultime notizie in arrivo da Senigallia, è stato arrestato. Per l’uomo, l‘accusa di omicidio preterintenzionale, cioè andato oltre le intenzione di chi agiva. Al momento si trova agli arresti domiciliari. Valeria Baldini, secondo quanto si apprende, aveva gravi problemi di salute. Sarebbe stata uccisa da suo marito, nella loro casa, abitavano a Filetto di Senigallia (Ancona).

L’anziana sarebbe deceduta per soffocamento ma sarà l’autopsia ad accertare la causa del decesso. Questa mattina, il marito di Valeria e suo figlio, sono stati portati in caserma per gli interrogatori di rito. Lì però sarebbe arrivata la confessione che nega di aver agito con l’intenzione i uccidere sua moglie. Il Giuliani, avrebbe infatti raccontato di aver messo le mani sulla bocca della moglie, non volendo più sentire i suoi lamenti. Non si era accorto però, che la donna non era più in grado di respirare, ed è quindi morta soffocata. In caserma anche il figlio della coppia, un uomo di 50 anni che però, secondo le ultime notizie, non ha nessun legame con la vicenda ed è estraneo ai fatti.

A Senigallia Marino Giuliani è stato arrestato con l’accusa di omicidio

L’arresto è scattato a seguito proprio delle dichiarazioni rese dal 79enne ai carabinieri e al pm di Ancona Rosario Lioniello che lo ha ascoltato in caserma a Senigallia. Anche gli inquirenti stanno cercando di capire se il racconto del marito di Valeria può essere attendibile. Il Giuliani si prendeva cura quotidianamente della moglie malata. Per ora, la contestazione nei confronti dell’anziano è di omicidio preterintenzionale, cioè una condotta che voleva ledere ma senza intenzione di uccidere.



Valeria è morta questa mattina, intorno alle 8. Si aspetteranno quindi tutti i risultati delle analisi e dell’autopsia per capire se la versione del marito dell’anziana, può essere confermata.