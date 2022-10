Le immagini di Marzia Capezzuti prima della sua scomparsa lacerano il cuore: magra, provata, quasi invisibile

Sono drammatiche le immagini di come Marzia fosse ridotta prima di scomparire: magra, piena di ferite anche in testa e provata

Sono drammatiche le immagini di Marzia Capezzuti mostrate nella puntata de La vita in diretta del 28 ottobre 2022. Nel programma di Alberto Matano, sono stati alcuni frame registrati dalla telecamere di un vicino di casa di Barbara, la signora indagata per omicidio e occultamento di cadavere, la signora che ospitava Marzia. E questi frame, mostrano proprio Marzia, poco prima che di lei si perdesse ogni traccia. Quella che si vede nelle immagini, è una ragazza provata, non riesce a stare dritta, soffre camminando inclinata, come si vede in questi frame che non lasciano dubbi. Ha diversi lividi e cerotti sul volto che coprono ferite. I capelli sono tagliati alla meno peggio, ci sono in testa anche degli spazi vuoti, delle chiazze. E’ magrissima, visibilmente provata tanto da non reggersi quasi in piedi. E’ una ragazza che ha provato a chiedere aiuto, ma la sua voce è stata inascoltata. Lo hanno raccontato anche i vicini di casa, quelli che non temono ritorsioni e che hanno spiegato che spesso davano a Marzia del cibo, delle sigarette. E le chiedevano perchè non se ne andasse. Lei rispondeva che aveva paura, paura che la ritrovassero e la uccidessero. Era probabilmente plagiata e manipolata, incapace di rendersi conto che se si fosse fatta portare da qualcuno in una caserma e avesse denunciato tutto, il suo incubo sarebbe finito.

La colpa però non è di Marzia che non ha avuto la forza di scappare. La colpa è di chi Marzia in quelle condizioni l’ha ridotta. Di chi l’ha picchiata, segregata, non le ha dato del cibo e forse ha anche sfruttato il suo corpo ( si parla di prostituzione) pare che i soldi della sua pensione non bastassero.

L’attesa è per il dna del cadavere ritrovato nel salernitano

Adesso l’attesa è tutta per gli esami del dna che confermeranno o meno la possibilità che il cadavere di donna ritrovato due giorni fa sia quello di Marzia Capezzuti. Proseguono poi anche le indagini. I militari nelle ultime ore, hanno sequestrato gli assorbenti rinvenuti all’ombra dell’alloggio (la padrona di casa, 46 anni, ha fatto sapere loro d’averli avuti dalla vicina) e alcuni documenti contabili che mostrano i movimenti sulla PostePay della vecchia cognata di Marzia.