L’omicidio di Giusy Arena: una lettera anonima accusa i vicini, un’altra svelerebbe qualcosa

Ci sono due lettere che potrebbero portare a una svolta per il caso di Giusy Arena: siamo vicini a trovare il colpevole di questo efferato delitto?

Si indaga per dare delle risposte ai familiari di Giusy Arena che aspettano di sapere chi ha ucciso la donna. Si indaga ancora e si cercano risposte anche nella casa di Chivasso. In questa storia nelle ultime ore sono spuntate due lettere. Una, è una lettera anonima scritta da chi pensa di sapere per quale motivo Giusy è morta. La seconda è stata invece trovata nella casa dell’Arena e sarebbe la lettera di una persona con cui Giusy era in contatto, un uomo pare. La stessa persona che il giorno del suo compleanno potrebbe averle dato appuntamento per ucciderla? Sarebbe una pista al vaglio, al momento, dalle forze dell’ordine. Non si esclude davvero nulla, in questa storia dove si continua a parlare di un movente economico, di soldi nascosti, di contanti, di conti.

E poi c’è questa lettera anonima che accusa i vicini di casa di Giusy. Si dice di indagare tra i vicini di casa della donna, si chiede di cercare lì il colpevole di un omicidio efferato. E in quel cartiere adesso c’è un doppio sentimento: ci sono le persone che hanno paura, perchè c’è un assassino in libertà, un assassino che potrebbe nascondersi tra loro. E ci sono le persone indignate dalle accuse che si leggono nella lettera anonima: non vogliono finire in una indagine, perchè non hanno nulla a che fare con la morte di Giusy e sperano che il nome dell’assassino, spunti fuori il prima possibile per mettere fine a questa drammatica vicenda.

Chi ha ucciso Giusy?

I vicini di casa di Giusy Arena non vogliono essere etichettati come probabili killer. Per lei in queste settimane hanno speso solo belle parole. La ricordano così: “Una persona così, non faceva male a nessuno. A parte le sue fisime che cantava . Poi metteva il mangiare lì per i piccioni, adesso non ci sono nemmeno più i piccioni”. Una persona che non avrebbe mai fatto male a nessuno, perchè ucciderla, in quel modo poi?

Ieri la stampa locale aveva diffuso la lettera anonima con le accuse ai vicini di casa di Giusy. La missiva è stata mandata alla redazione del giornale locale “La nuova periferia” . “Egregi giornalisti, vi scrivo a riguardo di Giusy. Vi inviterei a indagare sui vicini di casa, sanno tutto, riferitelo ai carabinieri. Io non posso esporre perché ci sono troppi delinquenti. Scusate l’anonimo” si leggeva.

E oggi la notizia di una seconda lettera, questa volta una lettera trovata a casa di Giusy che potrebbe portare a una svolta nel caso.