Anastasiia Alashri uccisa a Fano da suo marito: lo aveva denunciato per maltrattamenti

Aveva solo 23 anni Anastasiia, lascia un figlio di 2. E' stata uccisa a Fano da suo marito: lo aveva denunciato per maltrattamenti

Aveva anche provato a denunciare suo marito, questo emergerebbe nelle ultime ore. Ma non è servito a nulla. Anastasiia è stata uccisa da suo marito. La ragazza, 23 anni arrivata in Italia dopo aver lasciato l’Ucraina insieme a suo figlio, è stata trovata senza vita, colpita da tre fendenti. Ieri la famiglia della ragazza aveva chiesto aiuto e si era parlato di lei come di una donna scomparsa. Purtroppo la 23enne è stata uccisa a Fano.

Sono i vicini di casa a raccontare qualcosa in più di Anastasiia Alashri, 23 anni. La ragazza madre era una profuga dall’Ucraina in guerra: era arrivata a Fano con un figlio di 2 anni. Da qualche giorno, aveva lasciato la sua casa, dove viveva con il marito, per rifugiarsi da un amico. Avrebbe voluto lasciarlo, dopo maltrattamenti e violenze. E’ stato proprio l’amico a denunciare la scomparsa della giovane.

Anastasia lavorava come cameriera in un ristorante della città, L’Osteria della Peppa della famiglia Carloni. L’allarme era partito ieri dallo stesso ristorante, perché la giovane non si era presentata al lavoro. Anche i suoi colleghi hanno subito contattato le forze dell’ordine, preoccupati per la giovane.

Anastasiia Alashri uccisa da suo marito: le ultime notizie

Il cadavere, sul quale sono state rinvenute almeno tre coltellate, è stato ritrovato lungo il torrente Arzilla nella campagna di Fano. Sarebbe stato il marito, fermato poche ore fa, a spiegare dove aveva portato il cadavere della 23enne. Poche ore fa sono stati trovati due coltelli e un borsone con indumenti della donna. Si tratterebbe dei vestiti che Anastasiia era andata a prendere nella casa del marito (che aveva denunciato per vessazioni, pochi giorni fa, prima di essere ospitata a casa di un collega). L’uomo ieri aveva anche tentato la fuga, probabilmente subito dopo aver ucciso la 23enne. Era alla stazione di Bologna. Anastasiia, dopo aver denunciato suo marito, se ne era andata di casa. Il marito della giovane, un uomo egiziano di 43 anni, è stato fermato con l’accusa di omicidio.

L’addio dei colleghi di Anastasiia

Sulla pagina social dell’osteria presso cui la ragazza lavorava, i suoi colleghi la ricordano con queste parole: “Abbiamo appreso del decesso di Anastasia Alashiri che lavorava dallo scorso maggio come cameriera nel nostro locale a Fano.La notizia ci ha sconvolto, la ragazza era molto brava e dimostrava grande dedizione per il suo lavoro. Sappiamo che dava lezioni di pianoforte nel tempo libero perchè era la sua grande passione. Esprimo a nome mio, della mia famiglia e dei dipendenti le nostre più sentite condoglianze rimarrà sempre nei nostri cuori.“