L’omicidio di nonna Gilda: “La ragazza è una principessa, si è solo difesa”. Parla la madre del fidanzato

Che cosa è successo tra nonna Gilda e sua nipote? A La vita in diretta parla la madre del suo fidanzato

Stenta a credere che la ragazzina, ancora minorenne, possa esser entrata nella casa della nonna con l’intento di ucciderla. Non vuole credere a questa possibile ricostruzione la madre del fidanzato della ragazza in carcere dopo la morte di nonna Gilda a Capaccio Paestum. E che da questa vicenda bisogna aspettarsi un epilogo diverso, lo ha spiegato anche l’avvocato della famiglia della minore, che spiega che nelle prossime ore, molte cose saranno viste sotto una luce diversa. La mamma del giovane fidanzato comunque, prende le difese della giovane. “Noi le vogliamo bene come se fosse nostra figlia, lei in casa nostra è stata sempre trattata come una principessa. Nego categoricamente le cose dette su di lei e mio figlio. Mio figlio la signora neppure la conosceva” ha detto la signora ai microfoni de La vita in diretta. Sua figlia e il ragazzo stanno insieme da due anni ma il giovane non era mai andato in quella casa e mai aveva conosciuto la nonna. Nessuno al momento si spiega cosa possa essere successo in quella casa ma la signora, non ha dubbi: “Lei si è solo difesa”. Spiega che la giovane è una ragazzina responsabile, molto studiosa. “Io in due anni non l’ho mai sentita alzare la voce con mio figlio, figuriamoci se posso pensare a un atto di quel genere” ha detto la donna ribadendo di non credere nella colpevolezza della ragazzina. E manda tutta la sua solidarietà anche alla famiglia della giovane, spiegando che insieme, vivono lo stesso dramma. Perchè la sedicenne, era amata in casa del suo fidanzato, moltissimo.

Che cosa è successo tra nonna Gilda e sua nipote?

Nelle ultime ore è emerso che la ragazzina non era incinta. Lo ribadisce anche il suo avvocato. La mamma del fidanzato aveva detto che era stato fatto un test fai da te e che chiaramente bisognava fare un test medico per confermare o meno questa gravidanza.

Inoltre è emerso che durante qui concitati minuti, mentre in casa nonna Gilda moriva, la giovane avrebbe tanto di mettersi in contatto con il suo fidanzato, ci sarebbe messaggi e chiamate alle quali però lui non avrebbe risposto. Ma perchè la ragazzina era in quella casa? Pare che fosse uscita prima da scuola quel giorno, che si fosse recata a casa di una zia e forse poi ha incontrato casualmente quella nonna che non vedeva da mesi. Che cosa è successo dopo in quella casa, resta ancora un mistero, almeno per noi. Perchè forse, la giovane, ha raccontato a chi indaga, la sua versione dei fatti, che dovrà essere confermata o smentita dagli esami scientifici nell’abitazione della signora.