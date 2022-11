Gaia scomparsa dalla nave: la famiglia esclude categoricamente il suicidio

Che fine ha fatto Gaia, che cosa le è successo davvero? La famiglia non ha dubbi: non si è tolta la vita

I familiari di Gaia Randazzo stentano a credere che la ragazza si sia buttata dalla nave sulla quale viaggiava verso la Sicilia. Non pensano che Gaia, avesse anche un solo motivo per togliersi la vita. Ne è convinta la mamma della 20enne e ne sono convinti anche tutti gli altri familiari. Ai microfoni di Barbara di Palma, inviata de La vita in diretta, ha parlato anche il fratello maggiore della ragazza che spiega il punto di vista della famiglia: “Gaia non si è suicidata”. I parenti della ventenne residente nella frazione di Acqualunga Badona, scomparsa nella notte tra venerdì e sabato dal traghetto che la stava portando, insieme al fratello di 15 anni, dai nonni in Sicilia per trascorrere una vacanza, pensano che sia successo ben altro. Sono convinti che Gaia sia stata costretta a fare qualcosa o che qualcuno le abbia fatto del male. Spiegano che Gaia stava preparando il suo curriculum per cercare lavoro, che voleva prendere la patente. Una progettualità che per la famiglia, non può equivalere alla volontà di suicidio.

Ma che cosa è successo sulla nave che avrebbe dovuto portare Gaia e suo fratello più piccolo, dai nonni? Venerdì mattina, alle 7.30, il ragazzo si è svegliato e non vedendo la sorella prima ha provato a cercarla e poi ha dato l’allarme. Di lei nessuna traccia, sparita nel nulla. Sono state controllate tutte le vetture e tutti i passeggeri e poi con i cani la nave è stata setacciata in ogni angolo. Alle ricerche hanno preso parte gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. Si è attivata anche la Guardia Costiera, che si è concentrata soprattutto nel tratto di mare intorno a Livorno. Poi ore dopo, è stato rinvenuto il cellulare di Gaia, in una zona cieca della nave, su una panchina. Oltre al cellulare, anche una felpa. Ed è questo che porta chi indaga a credere che Gaia, si sia tolta la vita.

Una delusione d’amore alla base del gesto estremo?

La famiglia di Gaia spiega che neppure la pista della delusione d’amore sembra essere percorribile. Gaia era fidanzata con questo ragazzo da poco tempo e il fatto che fosse terminata la storia, a detta dei familiari della ventenne, non avrebbe dovuto incidere molto sulla sua vita. In paese di lei dicono tutti che era molto chiusa, non la si vedeva mai in giro, non aveva amici. “I suoi amici siamo noi, la famiglia, i suoi fratelli” spiega il ragazzo intervistato da La vita in diretta, raccontando che Gaia era riservata ma aveva il suo carattere e stenta a credere che quel messaggio, con la parola addio, possa significare qualcosa.

Potrebbe esser stato un incidente. Gaia si potrebbe esser sporta di più del dovuto ed essere caduta in mare senza la possibilità di chiedere aiuto. Si cerca il suo corpo lunga la tratta ma per il momento, non ci sono novità.