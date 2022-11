Incubo serial killer a Roma: uccise tre prostitute a Prati, è caccia all’assassino

E' incubo serial killer a Roma: tre prostitute sono state trovate morte la mattina del 17 novembre 2022, le ultime notizie

Tra cadaveri, tre persone uccise. Roma sconvolta da quello che sta accadendo in queste ore ed è incubo serial killer. Sono tre infatti le persone uccise nella capitale questa mattina, nel giro di poche ore. Le forze dell’ordine mettono insieme i pezzi e cercano di capire che cosa sta succedendo. I fatti: tre prostitute sono state uccise il 17 novembre 2022 nella capitale, nel cuore della città. Le vittime sono state tutte ritrovate nel quartiere Prati. Le tre vittime presentano le stesse ferite da arma da taglio: sono state picchiate e uccise probabilmente con un coltello. Tutte e le tre prostitute sono state ritrovate nelle case in cui vivevano.

Incubo serial killer a Roma: uccise tre prostitute

Le prime due vittime, due donne cinesi, sono state rinvenute questa mattina verso le 11 in via Augusto Riboty, vicino piazzale Clodio. A chiamare i soccorsi è stato il portiere che ha visto il corpo insanguinato della prima donna sul pianerottolo. Forse la vittima aveva cercato invano di chiedere aiuto. Intervenuta sul posto la polizia ha trovato nell’appartamento il secondo cadavere e altre tracce di sangue. Sono al lavoro la polizia scientifica e la squadra mobile. La donna sul pianerottolo sarebbe stata ferita alla testa e avrebbe ricevuto una coltellata all’addome.

“Sono passata da qui alle 10.45 ed era tutto tranquillo”, dice un avvocato che lavora al civico 26 ai giornalisti di Repubblica che raccolgono la testimonianza, accanto al palazzo dove sono stati trovati i corpi. “Stavamo prendendo un caffè in balcone e non abbiamo sentito nulla”, conferma la collega dicendo che “anche nel nostro stabile si vedono uomini al telefono e portoni aprirsi all’improvviso per lasciare entrare i clienti”.

Tre cadaveri, è caccia all’assassino

Potrebbe non essere un serial killer ma è sicuramente uno spietato assassino quello che sta uccidendo le prostitute nella stessa zona di Roma. Neppure il tempo di iniziare a indagare sulle prime due vittime che è arrivata la segnalazione del rinvenimento del terzo cadavere. Poco dopo infatti è stato rinvenuto un terzo cadavere, in uno stabile di via Durazzo, sempre nel quartiere romano di Prati. Si tratta di una trans di nazionalità brasiliana trovata morta con una ferita al torace. A scoprire il corpo è stata un’amica vicina di casa che ha trovata la vittima ricoperta di lividi e riversa a terra in un lago di sangue. Le indagini sono scattate per accertare se ci sia un collegamento tra i casi. Le tre vittime, sarebbero state uccise nelle stesse ore, nel giro di poco tempo.

La polizia impegnata sul campo, sta indagando ma al momento non si confermano collegamenti tra i tre omicidi. Non è confermato il fatto che la terza persona uccisa fosse una prostituta.