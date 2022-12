Drammatico incidente ad Anzio, auto contro un palo: morte due ragazze di 20 anni

Un incidente mortale ad Anzio questa notte: auto contro un albero, perdono la vita due giovanissime ragazze di 20 anni

Una notizia di quelle che fanno male al cuore arriva questa mattina da Anzio; nella notte purtroppo c’è stato un drammatico incidente che è costato la vita a due ragazze giovanissime. Avevano 20 e 21 anni le ragazze morte questa notte nell’incidente sul litorale sud di Roma. L’incidente è avvenuto in via della Pineta, nel comune di Anzio. Sono stati i Carabinieri a trovare la macchina incidentata ma purtroppo, quando sono arrivati sul posto, per le due ragazze non c’era nulla da fare. I Carabinieri stavano pattugliando la zona, quando hanno visto la vettura sulla quale le due ragazze stavano viaggiando. Purtroppo erano già morte. I fatti intorno all’una di notte.

Incidente mortale ad Anzio: due ragazze di 20 anni le vittime

L’allarme è scattato 20 minuti dopo l’una. I carabinieri hanno chiamato i vigili del fuoco di Anzio e il personale medico del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere le due ragazze, ma i tentativi di salvare le loro vite è stato vano. Sono morte poco dopo. Secondo quanto ricostruito in questa prima fase di indagine, la Punto con a bordo le due giovani sarebbe uscita di strada finendo contro un albero. L’impatto è stato fatale. Non è stata resa ancora nota l’identità delle due ragazze morte nell’incidente di Anzio. La 21enne, pare fosse di Roma con residenza ad Ardea mentre l’altra ragazza oare fosse di Milano.

Dalle prime indiscrezioni delle indagini emerge che sull’asfalto non sarebbero stati rilevati segni che potrebbero far pensare al coinvolgimento di una seconda vettura. Le salme delle due ragazze sono state portata al policlinico di Tor Vergata per le autopsie. Nessun’altra notizia sull’incidente di questa notte trapela.