Sono 11 i corpi recuperati dopo la frana di Ischia: le ultime notizie

Sono 11 i cadaveri delle persone ritrovate a Ischia dopo la frana del 26 novembre che ha colpito Casamicciola

Il lavoro dei vigili del fuoco, della protezione civile, dei volontari, prosegue senza sosta tra le strade di Casamicciola. E purtroppo si scava alla ricerca di cadaveri. Ieri il ritrovamento dell’undicesimo corpo: dopo la frana del 26 novembre a Ischia, sono 11 le persone morte, 11 le vittime di cui sono stati recuperati i cadaveri. E’ di Valentina Castagna la ragazza di 37 anni madre dei tre fratellini morti drammaticamente, il corpo ritrovato ieri. Insieme a Valentina nella frana di Casamicciola sono morti i suoi bambini di 15, 11 e 6 anni. E’ morto anche suo marito, il papà dei piccoli, anche il suo cadavere era stato ritrovato.

Secondo quelle che sono le ultime notizie dall’Isola, mancherebbe al conto solo un corpo. Si prosegue quindi con le ricerche.

Intanto il Cdm ha approvato all’unanimità il decreto legge sui nuovi aiuti per le aree colpite dalla frana: Casamicciola e Lacco Ameno. Il decreto per l’emergenza a Ischia, approvato dal Consiglio dei ministri, prevede uno stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro per gli interventi di protezione civile nelle aree colpite dalla frana. Sospesi, fino a giugno 2023, versamenti tributari, cartelle esattoriali e contributi.

Recuperati e identificati i corpi di due uomini

Poche ore prima del recupero dell’undicesima vittima, erano stati trovati i cadaveri di due uomini. I corpi sono stati identificati: si tratta di di Gianluca Monti, 38 anni e del 32enne Salvatore Impagliazzo. Monti è il padre dei fratellini Michele di 15 anni, Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni, le cui salme sono state recuperate nei giorni scorsi e Impagliazzo è il compagno di Eleonora. La commessa 31enne era stata la prima a essere ritrovata dai soccorritori, neppure per lei c’era stato nulla da fare, la furia del fango, ha distrutto tutte le vite, le macerie hanno fatto il resto. Impagliazzo è stato trovato in via Santa Barbara, in una casa abbandonata dopo il terremoto del 2017, molto distante da quella in cui viveva con Eleonora.