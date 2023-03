Femminicidio a Gioiosa Marea: uccide sua moglie e poi si toglie la vita

Le ultime notizie da Gioiosa Marea: un ex finanziere ha ucciso sua moglie poi si è tolto la vita

A distanza di pochissime ore, nel nostro paese, c’è stato un doppio femminicidio. Questa mattina presto, le notizie arrivate da Foggia, dove una donna è stata uccisa da suo marito. E poche ore fa un’altra notizia simile, questa volta, i fatti sono accaduti in Sicilia. I media locali hanno raccontato l’accaduto e la notizia si è poi diffusa su tutte le testate nazionale. Un omicidio-suicidio in provincia di Messina. Un militare in pensione della Guardia di Finanza di 65 anni, Tindaro Molica Nardo, ha ucciso con alcuni colpi d’arma da fuoco la moglie di 61 anni, Febbronia Buttò, e poi si è tolto la vita. Il fatto è avvenuto nell’abitazione della coppia in contrada Acquasanta a Gioiosa Marea, un paese del litorale tirrenico messinese. A dare l’allarme ai carabinieri, che si trovano sul posto, sono stati alcuni vicini di casa. Caso non molto diverso da quello della provincia di Foggia, dove il marito della vittima ha tentato di suicidarsi gettandosi dal balcone senza però riuscirci. In questo caso invece, il Nardo, è morto suicida.

In questo momento, nell’appartamento della coppia in via Casani, all’ingresso del paese, sono in corso i rilievi del comando provinciale dell’Arma specializzato in investigazioni scientifiche. Sul posto si trova anche il procuratore di Patti Angelo Cavallo, che sta coordinando le indagini.

Femminicidio a Gioiosa Marea: le ultime notizie

A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata ritrovata morta in una pozza di sangue, uccisa con un’arma da taglio. L’uomo invece si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. La coppia lascia due figlie. Ma sono indiscrezioni che non trovano conferma. Alcune fonti infatti rivelano un’altra dinamica, con un omicidio commesso con una pistola. Pare, secondo quanto hanno raccontato i vicini, che la coppia litigasse da tempo. Questa mattina forse, l’ennesima lite che è finita nel peggiore dei modi.