E’ giallo a Formigine dopo la morte di Alessandro Gozzoli: la sua auto rubata, non si esclude l’omicidio

La morte di Alessandro Gozzoli a Formigine è un vero e proprio giallo: è stato ucciso?

Un vero e proprio giallo quello che arriva dalla provincia di Modena e che sta mettendo a dura prova gli inquirenti. Diversi i tasselli da sistemare in un puzzle che è ancora tutto da costruire a Formigine. Perchè le piste da seguire sono tante e la morte di Alessandro Gozzoli, è un vero e proprio mistero. Un incidente erotico finito male ha causato la sua morte, o il 41enne è stato ucciso? Lo dovrà stabilire l’indagine iniziata da ormai 48 ore, dopo che venerdì la sorella di Alessandro, lo aveva trovato ormai morto. Il corpo legato al letto, questo il motivo che aveva portato tutti a pensare al gioco erotico finito male. Ma in questa storia ci sono altre cose che non tornano. Ad esempio la scomparsa della macchina di Alessandro: che fine ha fatto, chi l’ha presa, perchè non si trova più?

E’ giallo a Formigine: che cosa è successo ad Alessandro Gozzoli?

Se una primissima ipotesi ha portato i carabinieri a valutare un gioco erotico finito in tragedia, due elementi chiave come l’auto sparita e l’abitazione a soqquadro tengono in piedi anche un’altra pista, cioè quella di una rapina o un furto. Si indaga dunque senza escludere alcuna possibilità, anche quella dell’omicidio volontario. Secondo quelle che sono le prime notizie su questa indagine, potrebbero risultare fondamentali i tabulati telefonici di Alessandro, per capire chi ha incontrato poco prima di morire. Forse un appuntamento concordato con una persona conosciuta su un’app per incontri o tramite social. E poi gli esami scientifici, e l’autopsia per comprendere anche quella che è stata la causa della morte, al momento, si pensa una asfissia.

Corpo trovato dalla sorella

L’uomo, originario di Bazzano in provincia di Bologna, è stato trovato senza vita dalla sorella intorno alle 14 di venerdì. La donna era entrata nell’abitazione non avendo più notizie del 41enne, che non rispondeva al telefono. Il che lascerebbe pensare che Alessandro sia morto almeno la notte precedente. La macchina di Alessandro dicevamo, non si trova. Secondo quanto hanno riferito il padre del ragazzo e la sorella, era parcheggiata nel garage, qualcuno l’ha presa? Potrebbero essere utili anche le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per comprendere che cosa è davvero accaduto ad Alessandro. Nelle ultime ore di vita del Gozzoli anche una strana telefonata alla sua titolare. Aveva chiamato in agenzia il giovedì sera, per dire che l’indomani sarebbe arrivato un po’ più tardi ma aveva detto alla donna di non preoccuparsi. Quando però la titolare alle 12 di venerdì non lo ha visto arrivare, ha allertato i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo.