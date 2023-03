Lutto nel mondo della musica: è morto Vincenzo Spera investito mentre attraversava le strisce

Le ultime notizie da Genova: è morto Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, travolto e ucciso da uno scooter

E’ una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, quella della morte di Vincenzo Spera. Nella tarda serata di ieri, l’uomo stava rientrando a casa ed è stato travolto e ucciso, mentre attraversava le strisce pedonali a pochi metri dalla sua abitazione. E’ successo intorno all’una, a Genova.

Vincenzo Spera, fondatore e direttore di DuemilaGrandiEventi è morto a 70 anni. L’imprenditore è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del San Martino. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dell’equipe di anestesisti diretta dal dottor Giordano Casalini, che ha constatato il decesso pochi istanti dopo l’una. Alla guida della moto c’era un ragazzo di 18 anni. Il manager musicale è stato sbalzato e cadendo ha sbattuto la violentemente la testa sull’asfalto. Sul posto oltre al personale del 118 sono arrivati anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Tantissimi i messaggi di addio per Spera, tra gli altri sui social anche quello di Lucio Presta che pochi minuti fa ha scritto: “La scomparsa di #vincenzospera presidente dell’Assomusica, mi lascia senza parole. Persona gentile, professionista indiscusso e gentiluomo d’animo. Ti ricorderò con affetto sincero e mi stringo al dolore della famiglia.“

Vincenzo Spera aveva portato in concerto in Italia i più grandi big della musica italiana e internazionale, da Bowie ai Clash, da Guccini a De Gregori a Battiato, da Springsteen a Tina Turner, da Miles Davis a Joe Cocker.

Addio a Vincenzo Spera travolto e ucciso da un ragazzo a bordo di uno scooter

Le sue condizioni, apparse subito gravissime, sono peggiorate nel corso delle ore. Giordano Casalini, a capo dell’equipe di anestesisti del policlinico, «ha constatato il decesso pochi istanti dopo l’una», si legge in una nota del San Martino. L’investimento è avvenuto intorno alle 21, all’altezza di via Bertani, non lontano dall’abitazione di Spera. Come ricostruito dagli inquirenti, Spera stava attraversando la strada quando è stato travolto dallo scooter. Lo schianto è stato molto violento e anche il conducente del mezzo, un diciottenne, è rimasto ferito: è ora ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso del Galliera.

Le parole del sindaco di Genova

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha espresso, a nome della giunta comunale, cordoglio per la morte di Vincenzo Spera e vicinanza alla famiglia. “Uomo di spettacolo, musica, arte. Un manager vero che ha saputo imporsi nel suo mondo valorizzando la città nella quale ha trascorso gran parte della sua vita e che ha amato e sostenuto in tanti modi nei suoi diversi incarichi, anche internazionali. Non a caso era stato nominato Ambasciatore di Genova nel mondo. Se Genova negli anni ha ospitato concerti di grandi artisti lo si deve soprattutto alla sua tenacia, capacità e dedizione”, ha scritto Bucci.

Una vita per la musica

Vincenzo Spera, nato in provincia di Salerno, era una figura nota nel mondo dell’organizzazione di spettacoli di musica dal vivo. Con la sua Duemilagrandieventi, fondata nel 1974, ha partecipato all’organizzazione di moltissimi concerti, feste e eventi. Era anche membro del Consiglio superiore dello Spettacolo del ministero dei Beni culturali. Era stato nominato anche ambasciatore di Genova nel mondo dal sindaco Marco Bucci. Nel 2020 aveva ricevuto l’onorificenza di commendatore dell’Ordine «al merito della Repubblica italiana».