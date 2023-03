A Roma ritrovati due cadaveri in casa: sono madre e figlio, nella stanza anche un fucile

Il cadavere di una donna e quello di suo figlio sono stati ritrovati in una casa a Roma dopo la segnalazione di un vicino di casa

Ultime notizie dalla capitale, zona Prima Porta. Questa mattina i vigili del fuoco sono entrati in una abitazione in Via Labaro a Roma e hanno ritrovato i cadaveri di due persone. Il corpo di una donna di 94anni a quello di suo figlio che pare di anni ne avesse 61. I cadaveri erano all’interno della casa in cui la donna viveva. Il corpo della 94enne, secondo quanto si legge sul Corriere della sera era sul suo letto. La donna era distesa mentre il figlio, era nella stessa stanza, a pochi passi da lei. Non si può escludere nessuna pista anche se il ritrovamento di un fucile nella camera, lascerebbe pensare a una morte violenta. Potrebbe però essere anche successo altro, l’uomo potrebbe essersi tolto la vita dopo la morte della mamma. A dare l’allarme è stato proprio un inquilino che nella mattinata di mercoledì ha segnalato al 112 di avvertire un forte odore nell’androne del palazzo.

Appoggiato al letto gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo hanno trovato anche un fucile: non è chiaro se le vittime siano state uccise con l’arma, o soltanto il figlio, di 61 anni, che potrebbe essersi tolto la vita dopo aver scoperto che la madre era deceduta per cause naturali. Al momento, nell’appartamento di Roma è al lavoro la polizia scientifica per cercare di dare tutte le risposte e mettere insieme tutti i tasselli nel tentativo di capire che cosa è successo in quella casa.

Al momento non si esclude alcune ipotesi anche se le piste seguite sono quelle legate a un omicidio-suicidio oppure al suicidio soltanto dell’uomo. Gli investigatori hanno sentito i vicini di casa, amici e conoscenti della coppia.

Dopo la segnalazione die vicini di casa che hanno sentito cattivi odori provenire da quella casa, sono intervenuti i pompieri che hanno forzato la porta d’ingresso dell’appartamento trovandosi davanti la macabra scena. Accertamenti sono in corso per capire anche a quale titolo ci fosse un fucile in casa, sembra comunque un’arma da caccia regolarmente detenuta. Non si segnala nessuna richiesta di intervento da parte di parenti o amici della anziana donna e di suo figlio.