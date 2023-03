Giallo ad Ariano Polesine: è morta la donna trovata dai figli ferita in casa. Chi le ha sparato?

E' morta la mamma di 32 anni ritrovata in fin di vita in casa dai suoi due figli: le hanno sparato, ma chi è stato? Le ultime notizie da Ariano Polesine

E’ un vero e proprio giallo quello che arriva dalla provincia di Rovigo. Una giovane mamma di 32 anni è stata ritrovata dai figli, al rientro dalla scuola, in fin di vita in casa. I bambini hanno subito capito che era successo qualcosa di grave ed essendo soli, hanno chiesto l’aiuto del vicino di casa che ha chiamato i soccorsi. Si pensa in un primo momento che la donna sia caduta in casa, che abbia avuto un incidente. Ma quando arriva in ospedale è chiaro che la situazione è ben più grave: la donna è stata sparata, ha infatti dei colpi in testa. Tutto è successo ieri pomeriggio e purtroppo, poche ore fa, la donna è morta. Non ce l’ha fatta. I bambini erano rientrati in casa intorno alle 16 del pomeriggio del 29 marzo. La vicina di casa ha detto che la donna era fuori casa, nei pressi del rudere, intorno alle 14 per cui l’omicidio, dovrebbe essere collocato tra le 14 e le 16. La donna abitava in un bi-familiare insieme a suo marito e ai suoi figli, al piano di sopra un vicino. La famiglia vive nelle campagne di Ariano Polesine (Rovigo), vicino a un ramo del Po che traccia il confine tra Veneto ed Emilia-Romagna. Il marito ha raggiunto la donna in ospedale, lasciando il lavoro, non era in casa e si trovava altrove alle 16, quando i bambini, 8 e 11 anni, rientrando in casa, hanno ritrovato la mamma in fin di vita in casa.

Scattate le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Rovigo. Al momento non ci sono indagati e neanche sospettati su chi possa aver sparato alla donna nel casolare di campagna che si trova in via Fine. E’ grazie alla TAC fatta in ospedale che i medici hanno capito che la donna era stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco in testa. La giornalista de La vita in diretta che sta seguendo il caso, in diretta da Ariano Polesine, ha mostrato le immagini dei Carabinieri che hanno portato via un fucile ritrovato in un casolare vicino alla casa della vittima.

Dopo la notizia del decesso, è stato reso noto anche il nome della vittima. Si chiamava Rkia Hannaoui. I vicini di casa spiegano che era una donna molto riservata che usciva poco di casa.