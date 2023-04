La confessione di Papa Francesco a un fedele: “Me la sono vista brutta”

La confidenza di Papa Francesco a un amico: "Me la sono vista brutta" e trapelano anche altre indiscrezioni

Il mondo intero si è fermato per ore con il fiato in sospeso, quando Papa Francesco è stato ricoverato in ospedale e quando si è capito che non era per uno dei tanti controlli ai quali il pontefice si sottopone. E la conferma, che sia successo qualcosa di brutto, la dà lo stesso Papa Francesco, con una telefonata a un fedele che ha poi raccontato quello che sua Santità gli ha confidato al telefono. Oggi Bergoglio sta bene, ha dovuto rinunciare ad alcuni degli impegni della settimana Santa, come la Via Crucis, ma si è ripreso. Non può però dimenticare quello che è successo solo pochi giorni fa e infatti, nella telefonata con un fedele, con il quale si sente spesso per gli auguri e anche per quelli di Pasqua, ha confessato: “Me la sono vista brutta”.

La confidenza di Papa Francesco e la verità sul suo malore

Il riferimento è ovviamente al malore che ne aveva causato il ricovero al Gemelli per tre giorni consecutivi a fine marzo. A raccontare come il Pontefice si sia sentito in quei momenti è proprio il destinatario della chiamata, Michele Ferri, riportando un particolare finora inedito: il Papa è “arrivato incosciente in ospedale”. Una notizie che non era ancora trapelata, anzi. In un primo momento, lo staff di Papa Francesco aveva fatto sapere che Bergoglio era ricoverato solo per degli accertamenti, ma si è capito subito che le condizioni di salute del Papa hanno preoccupato tutti, in particolare le persone a lui più vicine che erano a conoscenza di ogni dettaglio.

Sono i media delle Marche a raccontare i dettagli di questa telefonata. Sappiamo che Papa Francesco ha chiamato Michele Ferri per augurargli buon Lunedì dell’Angelo e in quell’occasione gli ha raccontato delle sue condizione di salute. Le indiscrezioni relative a questa telefonata sono state rese note da Il Resto del Carlino di Pesaro. Si tratta della novantesima telefonata del Pontefice ai Ferri, la famiglia del commerciante ucciso a Pesaro a colpi di pistola il 3 giugno 2013 da un proprio dipendente a scopo di rapina. Da quell’evento tragico tra Michele, il fratello della vittima, e Papa Francesco si è instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia. Una amicizia così forte che il Papa ha deciso di confidare quello che davvero ha provato in questi giorni difficili.