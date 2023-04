Giornata da incubo per chi viaggia in treno sulla Firenze-Bologna: carro deragliato, circolazione interrotta

Sarà una giornata da incubo per chi si muove in treno tra Bologna, Milano e Firenze in particolare in Toscana. Un treno è deragliato, le ultime notizie

Una vera e propria giornata da incubo quella che stanno vivendo turisti, viaggiatori e pendolati il 20 aprile 2023. E siamo solo all’inizio perchè ancora, la situazione, come annunciano le Ferrovie in un comunicato stampa, è tutta in divenire. Che cosa sta succedendo in queste ore? Sappiamo che la circolazione ferroviaria interrotta tra Firenze e Bologna a casa del deragliamento di un carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello. A essere interessati sono anche i servizi di Alta velocità sulla Milano-Roma e la Venezia-Roma e la linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord, fa sapere ancora Rfi, sono garantiti alcuni collegamenti veloci fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna.

Circolazione ferroviaria interrotta sulla Firenze-Bologna: le ultime notizie

Lo rende noto in un comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi), precisando che l’incidente ha provocato danni ma nessun ferito. “La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocita’, sia su quella storica a causa dello svio di un carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello”, si legge nella nota.

“Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione – prosegue il comunicato -. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l’efficienza dell’infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni”.

Il deragliamento del carro merci a Firenze Castello avrebbe provocato l’abbattimento di elementi della ferrovia, tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l’alimentazione elettrica ai treni e alla linea. Ed è proprio per questo motivo che si teme che i lavori da fare per rispristinare tutto possano essere molto lunghi e impegnativi. I tecnici di Rfi stanno lavorando alla riparazione ma, si fa sapere, servirà tempo per ripristinare la linea nel tratto fra Firenze Castello e Prato.