Ancora maltempo in Italia: è allerta rossa e arancione in Emilia Romagna

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo su tutta Italia ma in particolare, anche questa volta, l'Emilia Romagna sarà colpita: è allerta rossa



Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l’Emilia-Romagna, con la protezione civile che ha emesso l’allerta rossa per gran parte della regione. Dopo quello che è successo la scorsa settimana, si teme nuovamente che la regione possa essere messa in ginocchio per via delle forti piogge che dovrebbero arrivare. Ricordiamo che ad esempio settimana scorsa, aveva piovuto in soli tre giorni, quanto mediamente può piovere in oltre un mese. Non solo, il problema principale era stato legato all’esondazione dei fiumi che erano quindi arrivati fino nelle case dei cittadini. La situazione più critica , secondo quelli che sono i calcoli fatti dalla protezione civile, sarà registrata nelle prossime ore, nel territorio della città metropolitana di Bologna, sia in pianura che in collina, e nel Ravennate, dove si prevedono piene su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione. Questa volta però la regione vuole farsi trovare pronta, anche dopo le tante lamentale dei cittadini che si sono ritrovati senza la loro casa, in una situazione che non era stata, a quanto pare, prevista, emergenziale.

Maltempo in Emilia Romagna: è allerta per le prossime ore

La situazione ha fatto scattare l’allarme tra le autorità locali, che hanno attivato un sistema di monitoraggio degli alvei fluviali potenzialmente coinvolti, in collaborazione con i volontari locali. Il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Michele de Pascale, ha lanciato un appello ai cittadini affinché prestino la massima attenzione e mettano in campo tutte le azioni di cautela e precauzione.

“Vi telefoneranno, riceverete messaggi, sono messaggi del Comune di Ravenna per avvisarvi rispetto all’andamento dell’emergenza“, ha detto il sindaco di Ravenna. “Il consiglio è quello di prestare la massima attenzione, non avvicinarsi agli alvei fluviali, monitorare le allerte che escono e mettere in campo tutte le azioni di cautela e precauzione prima che l’allerta si verifichi. Nel momento in cui si dovesse verificare un allarme preciso e specifico e contingente sul territorio, bisogna seguire le istruzioni e non mettere in campo altri comportamenti: salire ai piani elevati, non andare in macchina, non scendere nei seminterrati.”

Il maltempo potrebbe interessare nelle prossime ore, anche il resto della Penisola, con allerta gialla in diverse regioni tra cui Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a prestare attenzione alle allerte e a non mettersi in pericolo in caso di situazioni di emergenza. Vi avevamo detto proprio ieri, che il mese di maggio, sarebbe stato molto simile a quello di aprile, per via di una forte instabilità che non lascia scampo: non ci sarà nessun anticipo d’estate e anzi, questo mese, sarà caratterizzato da pioggia e temperature miti e fresche in alcuni casi.

Purtroppo, negli anni passati, molti eventi meteorologici tragici che hanno colpito l’Italia sono stati causati da comportamenti sconsiderati o sbagliati nel momento in cui si verificava l’allarme. Per questo motivo, è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali e prestare sempre la massima attenzione alle allerte meteo.