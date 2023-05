Addio a Virginia von Fuerstenberg, il dolore di Lapo Elkann: “Demoni simili”

Virginia von Fuerstenberg ritrovata morta in un Hotel di Merano, è giallo. Dai social il cordoglio di Lapo Elkann

Tragedia all’Hotel Palace di Merano, in provincia di Bolzano, dove ieri mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di Virginia Maria Clara von Fuerstenberg, 48enne artista e stilista, figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fuerstenberg, fondatore di Banca Ifis e nipote di Gianni Agnelli. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, la donna sarebbe caduta accidentalmente dal terrazzo al primo piano dell’albergo. La notizia della morte di Virginia von Fuerstenberg arriva a pochi mesi di distanza da una vicenda controversa che l’aveva vista protagonista lo scorso febbraio. In quell’occasione, infatti, la donna si era allontanata da casa per alcuni giorni, alimentando l’ipotesi di una scomparsa misteriosa. La famiglia aveva poi cercato di smentire le voci sulla scomparsa, nonostante la segnalazione ai carabinieri di Marghera, nel Veneziano, da parte del padre Egon von Fuerstenberg il 18 febbraio. La donna sarebbe poi tornata a casa a Milano il giorno dopo, ma la famiglia non avrebbe segnalato il rientro alle forze dell’ordine.

E’ giallo sulla morte di Virginia von Fuerstenberg

Virginia von Fuerstenberg era nata a Genova il 5 ottobre 1974 ed era diretta discendente del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg. I suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni, presidente della Fiat dal 1966 al 2003.

Appassionata d’arte, Virginia aveva debuttato nel mondo della moda nel marzo 2011, vendendo le sue collezioni tra Milano, Firenze e Roma. Inoltre, era autrice di un’opera teatrale e aveva collaborato alla realizzazione di un film sulla vita della sua bisnonna, Virginia Bourbon del Monte. Virginia aveva sposato il barone Alexandre Csillaghy de Pacsér, da cui aveva avuto due figli, e successivamente aveva avuto una terza figlia da Giovanni Bacco Dondi dall’Orologio e altri due da Paco Polenghi.

La morte di Virginia von Fuerstenberg lascia sconcertati amici e conoscenti, che ricordano la sua personalità solare e il suo talento artistico. Restano ora da chiarire le circostanze esatte della sua morte, che verranno investigate dalle autorità competenti. La donna, come detto in precedenza, era nipote di Gianni Agnelli, a condividere il suo dolore è stato anche Lapo Elkann. Su Twitter ha infatti scritto: “Sono molto triste per la morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili”.