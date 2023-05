Silvio Berlusconi dimesso è tornato a casa dopo il lungo ricovero

Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale dimesso dopo 45 giorni di ricovero

Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale, è stato dimesso dopo il lungo ricovero. Dopo 45 giorni il leader di Forza Italia è tornato a casa, ha lasciato il San Raffaele di Milano. Era ricoverato dal 5 aprile e nei primi giorni molti si stavano preparando al peggio, era in terapia intensiva a causa di una polmonite ma il quadro clinico era ben più grave. Silvio Berlusconi è affetto da leucemia mielomonocitica cronica ma il 16 aprile il bollettino medico aveva fatto tirare un sospiro di sollievo alla sua famiglia e a quanti continuano a seguirlo. Dalla terapia intensiva con ben 12 giorni alla degenza ordinaria nel padiglione Q dell’ospedale San Raffaele e oggi ha invece salutato con la mano alzata mentre passava in auto ringraziando così cronisti e curiosi fuori dalla struttura.

Marta Fascina sempre accano a Silvio Berlusconi

Ha ricevuto ogni giorno il sostengo e l’affetto della famiglia e dei più stretti collaboratori ma è la compagna Marta Fascina che non l’ha lasciato un attimo. Era ovviamente con lui in auto nei sedili posteriori nel tragitto del suo ritorno a casa. Berlusconi non ha però abbassato il finestrino, non si è fermato nemmeno un istante a parlare con chi era presente ma si è limitato ad un saluto con la mano. All’arrivo alla villa è stato accolto dal personale con un applauso.

Giorgia Meloni su Twitter ha scritto: “Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Una bella notizia. Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie”.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato: “Siamo tutti felici del tuo ritorno a casa, bentornato Presidente!”.

Matteo Salvini: “Bentornato a casa grande Silvio!”.

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: “Sono accanto a Silvio Berlusconi fin dai tempi del suo primo governo. E non posso che apprendere con gioia e commozione del fatto che, dopo un lungo ricovero e una prova molto impegnativa, possa ritornare a casa. Non ci ha mai fatto mancare le sue direttive, la sua presenza, le sue telefonate e le sue indicazioni operative anche in queste settimane. Silvio Berlusconi, in questa fase, sta dimostrando una volta di più il suo valore umano, di grande protagonista della vita politica, imprenditoriale, sportiva. Silvio Berlusconi è un gigante dell’Italia contemporanea. E vogliamo che stia alla nostra guida a lungo per indicarci il percorso e le scelte da fare, fino a quelle più dettagliate, come ci ha dimostrato anche in questi giorni”.