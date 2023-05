Helga morta in casa e trovata dopo 5 anni: suo figlio scomparso nel nulla. Che fine ha fatto Bernardo?

Un vero e proprio giallo a Verona: adesso Bernardo, il figlio di Helga è scomparso nel nulla. Perchè? Ha fatto del male a sua madre?

Che fine ha fatto Bernardo Rossi? Lo si cerca ovunque. L’uomo 61 anni, è misteriosamente scomparso da venerdì scorso dopo essersi presentato alla polizia locale per essere informato degli atti d’accusa a suo carico. Non è stato trovato nella sua abitazione di via Marco Polo, la quale è stata posta sotto sequestro su ordine della procura ed è temporaneamente inagibile. Non ha lasciato alcun recapito ai vigili e il suo avvocato d’ufficio ha riferito che il suo telefono risulta spento.

Questo enigma si aggiunge al già sconcertante caso della donna trovata morta dopo 5 anni nella sua casa; chi è davvero questo uomo veronese, ex titolare di una ditta di marketing ora inattiva, proprietario di immobili apparentemente di buon valore, che per ben cinque lunghi anni ha vissuto nella casa di famiglia accanto alle spoglie della madre, Helga Maria Enghbarth, deceduta nel 2017, continuando a incassare la sua pensione? Cercano di capirlo le forze dell’ordine ma il problema è che di Bernardo Rossi, adesso non ci sono tracce.

Nel frattempo proseguono gli esami scientifici sui resti di Helga, si cercherà di capire se la donna sia morta per cause naturali, e dunque il figlio resterà indagato solo per occultamento di cadavere, o se è stata uccisa.

Che fine ha fatto Bernardo Rossi?

Pochi, se non nessuno, tra i vicini sembrano conoscere Bernardo intimamente. I pochi che lo ricordano affermano di aver scambiato solo qualche parola con lui. Quest’uomo è attualmente sotto inchiesta per truffa ai danni dello Stato e occultamento di cadavere. Tuttavia, c’è un tratto che emerge in tutte le testimonianze: la gentilezza di Bernardo Rossi. È proprio la sua cortesia che lo rende un individuo “insospettabile” rispetto all’orribile vicenda che lo coinvolge. Il caso è venuto alla luce il 25 maggio scorso, quando la polizia municipale ha ottenuto accesso all’appartamento al piano superiore di via Marco Polo 5, scoprendo i resti della signora Enghbarth all’interno di un sacco per la spazzatura, adagiato sul suo stesso letto. Bernardo Rossi, con i suoi modi gentili, adornava il balcone con fiori e piante sempre freschi e ben curati. Nessuno dei vicini ha mai pensato che in quella casa, potesse esserci il cadavere della madre, da 5 anni.

“È stato davvero scioccante apprendere questa notizia“, racconta una vicina di casa. “Vivo qui in affitto da due anni, ma non ho mai visto la signora. Vedevo solo suo figlio… Sempre tranquillo, ci salutava sempre. L’ultima volta l’ho visto tre o quattro giorni fa. Usciva sempre da solo, di tanto in tanto con la sua auto...”.

Dov’è Bernardo Rossi?

La sparizione di Bernardo Rossi getta un’ombra ancora più inquietante su questo bizzarro caso. La polizia sta conducendo un’ampia indagine per svelare la verità dietro la scomparsa di Bernardo e le circostanze che lo hanno portato a vivere per anni con il cadavere di sua madre. Molti si chiedono quali fossero le reali intenzioni dietro questa macabra situazione e quali altri segreti potrebbero celarsi dietro la facciata di cortesia e normalità di Bernardo Rossi. Sua madre è morta per cause naturali, o presto scopriremo che questa storia è una brutta storia di cronaca nera?