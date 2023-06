Il dolore della famiglia di Giulia che ringrazia chi l’ha cercata: “Saremo per sempre uniti”

La famiglia di Giulia affronta il lutto e il dolore straziante per la morte della ragazza e del nipotino che aspettavano : le parole di Chiara sui social

Hanno sperato fino all’ultimo i familiari di Giulia Tramontano che la 29enne si fosse allontanata, delusa e amareggiata dalla scoperta del tradimento. Hanno lanciato un accorato appello a Chi l’ha visto e hanno sperato che Giulia fosse ancora viva, da qualche parte. Purtroppo però Giulia era stata uccisa sabato sera, come in molti avevano immaginato, dal suo compagno.

Si aggrappava alla speranza di quel messaggio la mamma di Giulia, l’aveva chiamata “madre” come solo lei faceva. Ma non è stato difficile per Alessandro Impagnatiello simulare quell’invio. E’ bastato probabilmente scorrere nella chat tra la mamma di Giulia e la donna, per leggere come le due si salutavano la sera prima di dormire, e replicare.

Probabilmente Giulia in quel momento era stata già uccisa, dopo la lite con il suo compagno, dopo aver scoperto che l’uomo aveva una vita parallela, che c’era un’altra donna e che quella donna era anche rimasta incinta.

Oggi la famiglia di Giulia affronta il dolore della verità. Le risposte stanno arrivando, una dopo l’altra. E in queste ore di strazio e di lutto Chiara, la sorella della Tramontano, è riuscita anche a trovare la forza per ringraziare l’Italia intera che si è mobilitata nel cercare Giulia. Lo ha fatto sui social, sugli stessi canali che aveva usato per cercare la sua amata sorella. Ci aveva sperato, aveva invitato tutti ad andare avanti, nonostante le speranze che Giulia fosse viva erano davvero poche.

Il grazie della famiglia di Giulia

Grazie di averci dato la speranza di trovarla. Grazie di averci creduto ed aiutato. Grazie dal profondo del cuore di una famiglia distrutta, di fratelli che non hanno avuto la possibilità di cullare il proprio nipote. Di genitori che sono stati privati del diritto di essere tali. La nostra famiglia sarà per sempre unita come in questa foto

La confessione di Alessandro e il ritrovamento del cadavere di Giulia

Questa notte la svolta nelle indagini

Dopo la confessione Alessandro Impagnatiello è stato trasferito al carcere di San Vittore.