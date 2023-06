Pierpaola Romano un’altra donna uccisa in Italia: l’ex le spara e poi si suicida

A Roma l'ennesimo femminicidio: la vittima è Pierpaola Romano uccisa dal suo ex

Avevano pensato a una resa dei conti, gli abitanti del quartiere Torraccia, vicino a San Basilio, sentendo degli spari provenire da un appartamento. Ma invece c’era dell’altro. L’ennesimo femminicidio in qiesto paese. Dopo la sconvolgente storia di Giulia Tramontano, uccisa dal suo compagno, incinta al settimo mese di gravidanza, un altro fatto di cronaca nera ha sconvolto gli abitanti di un palazzo. Questa volta a Roma.

Ciò che sembrava inizialmente un regolamento di conti si è rivelato essere un tragico atto di violenza domestica. La vittima, una donna di mezza età, è stata trovata morta sulle scale dell’androne dell’edificio, con una ferita d’arma da fuoco alla nuca.

Le indagini svolte dalla polizia hanno rivelato una storia complicata di relazioni interrotte e gelosia tossica. La vittima, identificata come Pierpaola Romano, 58 anni, ispettore superiore all’Ispettorato della Camera dei deputati, aveva avuto una relazione sentimentale con il suo assassino, Massimiliano Carpineti, 48 anni, assistente capo coordinatore, che lavorava nello stesso ufficio. Tuttavia, la Romano aveva deciso di terminare la relazione a causa di problemi di salute che doveva affrontare.

Pierpaola uccisa dopo la fine della relazione con Carpineti

Secondo le ipotesi formulate dagli investigatori, questa decisione sembra essere stata la scintilla che ha innescato la furia omicida di Carpineti. Testimoni oculari affermano che l’assassino, il cui volto era coperto, si era appostato all’ingresso dell’edificio, aspettando che la vittima uscisse per andare in ospedale. È stato in quel momento che ha sparato tre colpi alla donna, due all’addome e l’ultimo alla nuca, mentre la vittima era inginocchiata, stringendo ancora i moduli della Asl relativi alla sua cura imminente.

Dopo l’omicidio, il suicidio

Dopo l’omicidio, Carpineti ha lasciato l’edificio e si è allontanato per qualche minuto, prima di suicidarsi. La polizia ha ritrovato il suo corpo senza vita all’interno di un’auto poco distante, una Chevrolet bianca, con un colpo d’arma da fuoco al mento. Non sono stati trovati biglietti d’addio, ma i telefoni cellulari dei due poliziotti sono stati acquisiti per ulteriori indagini sul loro rapporto e contatti recenti.

È emerso che la vittima, nelle settimane precedenti al tragico evento, aveva manifestato preoccupazione riguardo all’atteggiamento di Carpineti, probabilmente condividendo le sue preoccupazioni con alcuni colleghi. Dalle indagini sul loro rapporto interrotto è emerso che la Romano si era riavvicinata al marito, anch’egli un ispettore di polizia, dopo aver ricevuto notizie riguardanti la necessità di sottoporsi ad accertamenti medici urgenti. Questa scelta non era stata accolta positivamente da Carpineti, che aveva pianificato e messo in atto il femminicidio, pedinando e uccidendo la sua ex compagna.