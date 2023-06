Papa Francesco in ospedale sarà operato: le ultime notizie

Papa Francesco sarà sottoposto a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi presso il Policlinico Universitario A. Gemelli questa mattina. La decisione è stata presa dopo che il pontefice ha fatto visita alla struttura geriatrica CeMi ieri, dove era già stato in precedenza. Secondo l’agenzia di stampa Ansa, Papa Bergoglio rimarrà ricoverato per almeno due giorni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Fatto Quotidiano”, l’operazione è necessaria per trattare un’occlusione intestinale, che è un problema derivante dal precedente intervento al colon che il pontefice ha subito nel luglio 2021. Durante la sua visita di ieri, Papa Francesco è stato sottoposto a vari controlli medici prima di fare ritorno in Vaticano.

Papa Francesco di nuovo in ospedale

Questo non è il primo ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli. Lo scorso 29 marzo, il pontefice è stato ricoverato nella stessa struttura a causa di un’infezione respiratoria e vi è rimasto fino al 1 aprile. AdnKronos, l’ agenzia di stampa, ha riportato che l’intervento odierno sarà una laparotomia, che comporta l’incisione e l’apertura della parete addominale per trattare uno o più organi addominali malati.

La sala stampa della Santa Sede ha dichiarato:

Il Santo Padre, al termine dell’Udienza Generale, si è recato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli, dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

Secondo quanto affermato dalla Santa Sede, l‘intervento è stato pianificato dall’equipe medica che assiste il Papa e diventava necessario a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub-occlusive ricorrenti, dolorose e che peggiorano nel tempo.

Si prevede che la permanenza del Papa presso la struttura ospedaliera durerà diversi giorni per consentire il normale processo di guarigione post-operatorio e il ripristino completo della funzionalità. La Santa Sede chiede ai fedeli di pregare per la pronta guarigione di Papa Francesco e per il successo dell’intervento chirurgico.

Queste le ultime notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco che di recente è stato protagonista di una lunga e storica intervista per la Rai. Per la prima volta infatti da quando è diventato Papa, il pontefice ha lasciato il Vaticano per una intervista in uno studio televisivo.