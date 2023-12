Home » Attualità Italiana » Vanessa Ballan uccisa a Treviso: è caccia a un uomo in fuga, sarebbe stato visto anche dal vicino Attualità Italiana Vanessa Ballan uccisa a Treviso: è caccia a un uomo in fuga, sarebbe stato visto anche dal vicino Redazione UltimeNotizieFlash E' Vanessa Ballan la ragazza di 27 anni che è stata uccisa in casa sua in provincia di Treviso. Sarebbe stato un uomo, visto anche dal vicino di casa, al momento in fuga

E’ Vanessa Ballan la donna uccisa a Treviso, a circa 30 chilometri dalla cittadina. La sua identità è stata resa nota dai media locali che sono arrivati sul posto per raccontare un’altra storia di cronaca nera. Un vero e proprio giallo che potrebbe però essere risolto. A uccidere Vanessa sarebbe stato un uomo, arrivato a casa sua, che ora è in fuga. Questa persona avrebbe ucciso Vanessa dopo aver citofonato alla sua porta, usando un coltello e scappando poi via. In casa con Vanessa Ballan, da quanto si apprende c’era anche il compagno, sentito poi in caserma. Sarebbe stato il vicino di casa a scorgere una scena che lo ha insospettito e a chiamare le forze dell’ordine. Sempre il vicino di casa avrebbe raccontato di questo uomo che sarebbe poi fuggito, non è ancora chiaro se a piedi o in macchina.

Poco si sa invece su quello che il marito di Vanessa ha detto in caserma. Non sappiamo se abbia assistito alla scena, se si trovasse in un’altra stanza. Ma pare che le forze dell’ordine siano sulle tracce di questo uomo, dell’assassino, della persona che avrebbe ucciso Vanessa Ballan con diverse coltellate. Vanessa è stata ritrovata morta nella sua casa di Riese Pio X.

Secondo le ultime notizie, date anche nel corso della trasmissione Ore 14, la ragazza sarebbe stata uccisa da un uomo, che le forze dell’ordine hanno identificato. E’ la dottoressa Bruzzone ad aggiungere dei dettagli. Si tratterebbe di un uomo con problemi di natura psichiatrica. La morte di Vanessa sconvolge la cittadina intera, la ragazza lascia infatti un bambino di quattro anni.