Home » Attualità Italiana » Claudio Sterpin a Quarto Grado con il cappello dea bersagliere: il pubblico non gradisce Attualità Italiana Claudio Sterpin a Quarto Grado con il cappello dea bersagliere: il pubblico non gradisce Maria Milano Momento tragicomico a Quarto Grado con Claudio Sterpin richiamato da Nuzzi per aver indossato il cappello da bersagliere: il pubblico non gradisce

Nel corso della puntata di Quarto Grado in onda il 19 aprile 2024, ampio spazio è stato dato al caso Liliana Resinovich. Non perchè ci siano delle novità in questa triste vicenda ma perchè si vuole dare invece visibilità ad alcuni personaggi che fanno parte di questo dramma. Uno di questi è Claudio Sterpin che si è presentato nella diretta di ieri con un cappello da bersagliere, cosa che non è piaciuta molto al pubblico di Rete 4. Per l’intera durata del collegamento Gianluigi Nuzzi non ha detto molto, ma forse quando in studio si sono accorti che sui social si mormoreggiava, hanno fatto notare a Sterpin che forse la scelta era stata fuori luogo.

Peccato però che Claudio Sterpin, che stupido non è e che ha sempre la risposta pronta, abbia messo in difficoltà il conduttore di Quarto Grado, facendo notare che era stata l’inviata del programma a suggerire di indossarlo nel corso della diretta…

Claudio Sterpin a Quarto Grado con il cappello da bersagliere

Tanti i telespettatori che nel corso della puntata hanno fatto sentire la loro voce: “Non si indossa il cappello piumato per comparire. Assenza di serietà e rispetto“. Tra i commenti sulle pagine social: “La sua giornalista chiede a Claudio di mettere il cappello dei bersaglieri e Nuzzi gli chiede perché si presenta con il cappello in testa…siamo al teatro dell’assurdo“.

E le tesi non mancano: “Per quanto riguarda il cappello da bersagliere glielo hanno fatto mettere quelli della trasmissione. Lui si è sentito preso in considerazione e se li è messo. In questa trasmissione non hanno mai creduto a Claudio…lo vogliono ridicolizzare. Ma il colpevole interessato è da altra parte“.

Non solo, il pubblico di Quarto Grado non gradisce la continua presenza di Sterpin in trasmissione. E tra i tanti commenti, tutti molto simili, si legge: “Perché continuate a dare visibilità a quest’uomo che cerca solo protagonismo??? piuttosto ci spieghi lui come mai ha parlato dei suoi nascondigli dopo UN ANNO!!“. Che poi, non ha ancora neppure spiegato perchè, con una casa a disposizione, lui e Liliana dovevano andare a incontrarsi in una soffitta o in una cantina rischiando anche di farsi vedere…