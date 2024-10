Home » Attualità Italiana » Il santone di Miggiano aggredisce le inviate di Vita in diretta e Pomeriggio 5 Attualità Italiana Il santone di Miggiano aggredisce le inviate di Vita in diretta e Pomeriggio 5 Maria Milano Canale 5 e Rai 1 vittime del santone di Miggiano: Kadir si fa aggressivo con le due giornaliste che cercano di raccontare quello che sta succedendo in Salento

“Io sono stato sempre calmo, siete state voi che avete esagerato” ha detto Kadir, il santone di Miggiano che questo pomeriggio, sia prima della diretta che durante si è fatto minaccioso con le due giornaliste che erano nel paese in provincia di Lecce per raccontare la sua vicenda. Sia su Canale 5 che su Rai 1 sono state mostrate immagini di violenza, con l’uomo che ha strappato i microfoni dalle mani delle giornaliste.

Ha continuato a ribadire che tutto questo sta succedendo per via della loro insistenza, per come loro si stanno comportamento. “Siete delle vipere, siete voi due che volete manipolarmi” ha detto la ragazza siciliana che vive nella casa di Miggiano insieme a Kadir. “Tu sei solamente un violento” ha detto Barbara di Palma a Kadir mentre cercava di porre delle semplici domande. Ma il santone di Miggiano non ha voluto rispondere e ha continuato a urlare, tanto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

“Io aggredisco coloro che mentono, coloro che manipolano i video, che manipolano le persone” ha detto il santone di Miggiano. “Tu sei venuto in diretta e hai potuto dire tutto quello che hai voluto, noi non abbiamo manipolato proprio nulla” ha detto la giornalista di Vita in diretta.

Il santone di Miggiano aggredisce le due giornaliste in diretta tv

“Ti prego di non avvicinarti a questa persona che è una persona violenta” ha detto Alberto Matano alla sua inviata Barbara di Palma. “Io sono ancora un po’ agitata” ha detto la giornalista di Rai 1 mentre Alberto Matano ha invitato la sua inviata a mettersi al sicuro. “Chiamate subito i carabinieri, io temo per l’incolumità della mia giornalista, questo non è immaginabile, io mi auguro che arrivi subito una pattuglia per la nostra collega per l’altra giornalista. Ci sono due inviate che sono state aggredite fisicamente, adesso la misura è colma, questo lo voglio dire” ha ribadito Alberto Matano. “Io sono davvero molto preoccupato” ha aggiunto il conduttore di Rai 1.





"È meglio che ve ne andate"Il santone del Salento Kadir contro i giornalisti #Pomeriggio5 October 10, 2024

“Noi abbiamo solo cercato di fare il nostro lavoro” ha detto l’inviata di Rai 1. “I genitori della ragazza hanno paura che Kadir non faccia fare le analisi perchè potrebbero uscire tracce di sostanze” ha detto Barbara di Palma.

La stessa discussione c’è stata con l’inviata di Pomeriggio 5, con Myrta Merlino che ha mostrato in diretta le immagini di quello che stava succedendo a Miggiano, con Kadir il santone.

“Mi auguro che vengano presi provvedimenti contro questa persona pericolosa” ha detto Alberto Matano prima di congedarsi.