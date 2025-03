Home » Attualità Italiana » Manuela Bianchi ha accusato Dassilva anche per l’incidente di Giuliano? Un’altra svolta shock nel caso Attualità Italiana Manuela Bianchi ha accusato Dassilva anche per l’incidente di Giuliano? Un’altra svolta shock nel caso Redazione UltimeNotizieFlash Manuela Bianchi avrebbe sospettato anche di Louis Dassilva per l'investimento di suo marito Giuliano Saponi? Potrebbe arrivare in questo caso l'ennesima svolta shock

Potrebbe esserci l’ennesima svolta shock nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. Lo rivelano diverse fonti giornalistiche e se ne parla anche a La vita in diretta. Il pubblico ministero ha chiesto sei mesi di proroga per le indagini per capire che cosa è successo in quel garage ma forse anche prima. Perchè parrebbe che Manuela Bianchi, abbia parlato anche di altro sentita da chi indaga.

Ha puntato il dito contro Louis Dassilva accusandolo anche del possibile investimento di Giuliano Saponi, suo marito? Sono solo indiscrezioni riportare sui media dai giornalisti ma se ne parla in modo dirompente. La Bianchi infatti, che in tv ha sempre difeso il Dassilva, questa volta lo avrebbe collocato nel garage la mattina dopo la morte di sua suocera ma non solo. Ci sarebbe una intercettazione tra lei e Loris, suo fratello, molto significativa. Una intercettazione che ha a che fare con l’incidente di Giuliano, che potrebbe non essere tale.

Manuela Bianchi ha accusato Louis anche dell’incidente di Giulano?

Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, Manuela avrebbe più volte raccontato mentre era intercettata, che Louis si scaldava non poco quando lei gli diceva qualcosa che non andava. Magari un litigio o una discussione con una persona a lei vicina. Si parla anche di una intercettazione nella quale si sentirebbe dire dalla Bianchi che in una occasione ha consigliato a Louis di prendere dei calmanti tanto era agitato. Poi parlando con il fratello avrebbe fatto notare che ogni volta che le succedeva qualcosa di spiacevole, una persona a lei vicina subiva qualcosa ( prima l’incidente di Giuliano, poi l’omicidio di Pierina).

Non solo. Ci sarebbero i dati dei tabulati telefonici che smentirebbero le parole di Valeria Bartolucci , i suoi racconti in questo anno e mezzo; ha detto che lei e Louis erano fuori per un funerale la mattina che Giuliano è stato investito ma il cellulare di Dassilva, quel giorno, aggancia le celle della sua casa e le vie vicine al posto in cui viveva a Rimini, non quelle di un’altra cittadina.

Il giornalista Valerio Scarponi de La vita in diretta ha poi aggiunto un altro tassello a questa vicenda. Sarebbe emerso nelle ultime ore che, nei giorni precedenti all’incidente di Giuliano Saponi, era nelle disponibilità di Dassilva, un furgoncino bianco, proprio come quello che potrebbe aver investito l’uomo, finito poi in ospedale e vivo solo per miracolo. Una notizia clamorosa, se fosse vera, che rimetterebbe per l’ennesima volta tutto in discussione.

Queste le ultime notizie sul caso Pierina Paganelli e su quello che Manuela Bianchi potrebbe aver detto ascoltata in quanto persona indagata per favoreggiamento. Va ribadito che Louis Dassilva tramite i suoi legali ha fatto sapere che quelle raccontate dalla Bianchi, sono solo bugie.