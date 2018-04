CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 32ESIMA GIORNATA: I GIOCATORI DA EVITARE –Dopo la strabiliante vittoria della Roma che ha rimontato un 4-1 impensabile al Barcellona qualificandosi per le semifinali di Champions con vendetta personale di De Rossi e Manolas che segnando si sono fatti perdonare per gli autogol dell’andata, stasera tocca alla Juventus che proverà l’analogo miracolo con il Real. Ma il pensiero di molti va già al fantacalcio, si pensa a chi schierare in queste ultime giornate che possono confermare l’andamento di un anno oppure ribaltarne completamente le sorti. Diventa indispensabile capire chi schierare ma altrettanto importante sapere chi lasciare a riposo in questa 32esima giornata di Serie A per evitare malus, brutti voti o vuoti in formazione che possono segnare la nostra sconfitta. Andiamo a vedere chi lasciare ai box ruolo per ruolo e la possibile top 11 flop.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 32ESIMA GIORNATA: CHI EVITARE E TOP 11 FLOP

PORTIERI: sono due i portieri particolarmente a rischio in questa giornata, da un lato Viviano che incontra la vecchia signora, da un lato Donnarumma col Milan che si troverà di fronte il tridente leggero di Sarri. Se è vero che all’andata la Sampdoria ha battuto la Juventus per 3-2, ora non è più la stessa Samp e la Juve ha trovato moltà più omogeneità e facilità nel gol, inoltre si gioca in casa Juve quindi se possibile evitate Viviano.

Anche se il Milan è in gran forma, il Napoli vuole assolutamente vincere e come ha dimostrato contro il Chievo spinge per 90 minuti alla ricerca del gol e nel 90% dei casi lo trova.

DIFENSORI: a tal proposito, ricordando che Bonucci è squalificato lasciate fuori anche Musacchio se potete, non sta giocando più e si troverà di fronte Mertens e compagni. Fuori Silvestre della Samp che ha un rendimento altalenante, voti alti e bassi, gol e autogol ma contro la Juventus si può trovare sicuramente di meglio.

Brutto momento per il Cagliari, che subisce gol da tutti e si troverà di fronte un’ Udinese che ha ritrovato il bomber Lasagna già in gol dopo il suo rientro, può rifiatare Castan.

CENTROCAMPISTI: sembra incredibile ma vero, non dovrebbe giocare il talentuoso Birsa. Il momento negativo del Chievo è accompagnato da cambi schemi dei quali sembra lui non faccia parte, evitatelo. Lasciate fuori Biglia del Milan, che si è un titolare fisso e assicura presenza ma per quanto riguarda bonus e buoni voti non da molte sicurezze anzi e in questa partita contro il Napoli sarà messo a dura prova. Occhio a Ramirez, sia perchè giocherà contro la Juventus sia perchè sembra aver perso il posto da titolarissimo, insidiato spesso come nella scorsa giornata da Caprari. Anche se nella scorsa giornata ha segnato e sembra essere diventato titolare fisso vista anche l’assenza di Ilicic, contro l’Inter si può lasciare in panchina De Roon.

ATTACCANTI: non sta attraversando un buon momento e lascia calciare i rigori anche ad altri giocatori, contro una buona Inter potete lasciare fuori il Papu Gomez se avete delle alternative migliori ad esempio attaccanti di terza fascia in partite con presunti Over. No a Kalinic che dovrebbe partire ancora dalla panchina e stavolta difficilmente segnerà anche se dovesse entrare a partita in corso, visto il solido avversario. Potete lasciare fuori Schick che nel derby partirà dalla panchina e non ha brillato contro il Barca inoltre la Roma dopo la straordinaria prestazione potrebbe allentare le briglie visto anche la stanchezza con cui arriva al match.

TOP 11 FLOP (3-4-3): Viviano; Musacchio, Silvestre, Castan; Birsa, Biglia, Ramirez, De Roon; Gomez, Kalinic, Schick.