Lutto nel mondo dello sport: è morto Franco Lauro, volto Rai. Aveva 58 anni

Una brutta notizia arriva oggi dal mondo del giornalismo sportivo. Franco Lauro è morto, la notizia è stata data pochi minuti fa. Il professionista della Rai è deceduto nel pomeriggio: aveva 59 anni. Secondo quelle che sono le prime notizie, relative alla morte del giornalista che vediamo in tutti i programmi sportivi della Rai, sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine a casa del giornalista nella centrale via della Croce. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso . Tantissimi i messaggi sui social per l’addio a Franco. Un fulmine a ciel sereno che in questo periodo complicato per tutti, lascia davvero tutti addolorati.

Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni in merito alla morte del giornalista sportivo.

MORTO FRANCO LAURO: STRONCATO DA UN MALORE, LUTTO NEL MONDO DEL GIORNALISMO

Esperto ed appassionato di calcio e basket, prima di entrare in Rai ha lavorato per qualche anno in alcuni giornali locali e radio private romane; si specializza nel calcio mercato. In TV esordisce nel 1981 in una emittente locale. Tra le ultime esperienze nel mondo della tv, ricordiamo che nel febbraio 2006 conduce dallo studio i collegamenti con i siti di gara di Torino 2006, mentre nel giugno 2008 è il conduttore delle trasmissioni pre e post partita di Euro 2008. Dal 2008 al 2014 conduce 90º minuto per la Serie A, nel giugno e luglio 2010 è il conduttore di Dribbling Mondiali su Rai Due. Nello stesso periodo del 2012, come nel 2008, conduce le trasmissioni Rai pre e post partita degli Europei e conduce Stadio Europa. Nel 2016-2017 conduceva il pre e post partita della Coppa Italia con Mario Sconcerti.

Dai social i primi messaggio dei colleghi. Massimo Caputi ha scritto su Twitter: “Ho appena saputo della scomparsa di Franco #Lauro sono senza parole. Esperto ed appassionato di basket, era un volto amico ed educato che entrava nelle nostre case. A lui mi legano tanti ricordi, uno su tutti: l’inizio insieme in radio nel 1985. Ciao caro Franco Rip “. Tra gli altri messaggi: “La redazione di @90esimoOfficial porge il cordoglio alla famiglia del giornalista #FrancoLauro, deceduto oggi all’età di 59 anni .”