Zanardi lascia l’ospedale, parla Niccolò: “Non è più in pericolo di vita”

Non ha dubbi Niccolò Zanardi, il primo a fare il tifo per suo padre. Si riprenderà presto e tornerà più forte di prima. Ne ha parlato al Corriere della sera, dopo la notizia delle dimissioni del pilota dall’ospedale di Siena, dove per un mese, Alex Zanardi, è stato seguito dagli specialisti che gli hanno salvato la vita e gli hanno permesso di poter pensare anche al futuro. Un futuro che a detta di Niccolò, Alex, vivrà da grande campione quale è stato fin’ora. Un nuovo ostacolo da superare? Suo padre ce la farà per tornare a essere quello di prima.

Il figlio di Alex Zanardi ha spiegato che i medici hanno pensieri positivi in merito al futuro dell’ex pilota e ovviamente anche lui e sua madre sono positivi e gli stanno accanto.

“Non ho mai perso uno solo dei miei turni al suo fianco in ospedale. Con la mamma abbiamo fatto tutti i giorni la spola, trecento chilometri al giorno tra andata e ritorno” ha detto Niccolò.

NICCOLO’ ZANARDI PARLA DOPO LE DIMISSIONI DI SUO PADRE

Le parole di Niccolò dopo le ultime notizie sulle condizioni di salute di suo padre:

“Non è più in pericolo di vita, ed è già molto, ma ha davanti a sé un percorso ancora lunghissimo, e lo sappiamo, siamo preparati. Siamo anche contenti perché il suo recupero è stato molto più veloce di quanto ci aspettassimo. Ma non bisognerebbe sorprendersi: questo è papà.

È incredibile l’energia di quell’uomo, ha una forza straordinaria.

Papà ce la farà, sono sicuro. Ce la farà anche questa volta. E un giorno ne parleremo. La racconterà a me e la racconterà anche ai miei figli. Sono fiducioso e lo è anche la mamma. Recupererà la vista? Il problema della vista è il meno per adesso. Quel che conta è sapere se potremo di nuovo riuscire a comunicare con lui.

Abbiamo una lunghissima strada davanti, ma finalmente è una strada in discesa” Niccolò Zanardi

E anche noi continuiamo a fare il tifo per Alex.