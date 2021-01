Alex Zanardi, ultime notizie: il pilota torna a comunicare

Le ultime notizie su Alex Zanardi le dà proprio la moglie, Daniela Manni, che parla dopo l’annuncio dei medici secondo cui il campione sarebbe tornato a comunicare con la famiglia. La donna frena gli entusiasmi confermando che alcuni piccoli passi in avanti sono stati fatti, dal giorno del terribile incidente nel senese che ha coinvolto il marito. Ma parla anche di strada lunghissima e tortuosa, lasciando intendere che ancora è presto per fare previsioni sulle condizioni di salute di Alex Zanardi e su una sua possibile ripresa. Dalle pagine del quotidiano La Stampa, Daniela Manni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione soprattutto dopo che alcuni medici, nei giorni scorsi, avevano parlato dei miglioramenti fatti dal pilota.

Alex Zanardi, ultime notizie: parla la moglie

“Mi cercano in tanti per sapere come sta Alex. Lui fa delle cose, ma non sempre. Ci sono stati dei momenti in cui quelle cose effettivamente venivano fatte. Ci sono stati dei passi avanti, e ci sono stati dei passi indietro. Il suo è un percorso molto lungo. È una situazione difficile da gestire. Non voglio ritrovarmi i giornalisti sotto casa, non posso spiegare a ognuno di loro. Devo concentrarmi sulle cure, giorno per giorno. Magari fra tre mesi avremo modo di parlare“.

Insomma la situazione resta parecchio critica, come lascia intendere la moglie di Alex Zanardi. Un percorso di risalita incerto, quello dell’atleta che all’inizio della scorsa estate era rimasto coinvolto in un tragico incidente mentre stava gareggiando sulla sua handbike in provincia di Siena. Da quel tragico momento, le voci sulle condizioni di salute dell’ex pilota di Formula 1 si sono susseguite a ritmo forsennato. Le condizioni di Alex Zanardi sono apparse subito molto critiche. Operato d’urgenza più volte alla testa, a oggi Alex Zanardi sta stringendo ancora i denti, dimostrando alla famiglia e ai tanti fan che gli vogliono bene, di che stoffa è fatto.

D’altronde non manca certo la forza al campione che già nel 2001 era stato tragicamente coinvolto in un incidente in pista che lo aveva costretto all’amputazione delle gambe con il rischio di morire dissanguato. Nonostante la tragedia, però, Alex Zanardi aveva saputo guardare oltre, dichiarandosi comunque grato alla vita. E così aveva cominciato a gareggiare con la sua handbike, togliendosi grandi soddisfazioni. Fino al tragico incidente di questa estate che lo ha nuovamente messo a dura prova.

Alex Zanardi, ultime notizie: parla la moglie

“Mi cercano in tanti per sapere come sta Alex. Lui fa delle cose, ma non sempre. Ci sono stati dei momenti in cui quelle cose effettivamente venivano fatte. Ci sono stati dei passi avanti, e ci sono stati dei passi indietro. Il suo è un percorso molto lungo. È una situazione difficile da gestire. Non voglio ritrovarmi i giornalisti sotto casa, non posso spiegare a ognuno di loro. Devo concentrarmi sulle cure, giorno per giorno. Magari fra tre mesi avremo modo di parlare“.

Insomma la situazione resta parecchio critica, come lascia intendere la moglie di Alex Zanardi. Un percorso di risalita incerto, quello dell’atleta che all’inizio della scorsa estate era rimasto coinvolto in un tragico incidente mentre stava gareggiando sulla sua handbike in provincia di Siena. Da quel tragico momento, le voci sulle condizioni di salute dell’ex pilota di Formula 1 si sono susseguite a ritmo forsennato. Le condizioni di Alex Zanardi sono apparse subito molto critiche. Operato d’urgenza più volte alla testa, a oggi Alex Zanardi sta stringendo ancora i denti, dimostrando alla famiglia e ai tanti fan che gli vogliono bene, di che stoffa è fatto.

D’altronde non manca certo la forza al campione che già nel 2001 era stato tragicamente coinvolto in un incidente in pista che lo aveva costretto all’amputazione delle gambe con il rischio di morire dissanguato. Nonostante la tragedia, però, Alex Zanardi aveva saputo guardare oltre, dichiarandosi comunque grato alla vita. E così aveva cominciato a gareggiare con la sua handbike, togliendosi grandi soddisfazioni. Fino al tragico incidente di questa estate che lo ha nuovamente messo a dura prova.

Foto Instagram Alex Zanardi Profilo Ufficiale