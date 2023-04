Stefano Tacconi in piedi dopo un anno: la foto che emoziona

Stefano Tacconi in piedi: la foto di Andrea al suo fianco emoziona davvero tutti

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, sta facendo progressi significativi nella sua battaglia per tornare in salute dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito lo scorso anno. Dopo un lungo periodo di cura presso il Centro Borsalino di Alessandria, Tacconi è tornato a casa dove sta continuando il suo percorso di riabilitazione. Il figlio di Tacconi, Andrea, ha recentemente condiviso una foto sui social che mostra suo padre in piedi e sorretto da lui stesso. In un messaggio emozionante, Andrea ha sottolineato la forza e la resilienza della famiglia Tacconi nella lotta contro la malattia: «La strada sarà ancora lunga ma noi continuiamo con una grande consapevolezza. L’unione fa la forza, la famiglia fa la forza e alla fine non c’è verso, i campioni vincono sempre».

Stefano Tacconi dopo un anno i primi passi

Il dottor Luca Perrero, direttore Neuroriabilitazione, ha spiegato che il percorso di Tacconi è stato sorprendente, con un progressivo miglioramento dal punto di vista motorio, respiratorio e cognitivo, grazie alla collaborazione di tutto il team. Nonostante le sfide che ancora lo attendono, Tacconi sta dimostrando una grande determinazione e una forza di volontà che lo stanno aiutando nella sua battaglia per tornare in salute.

Il ritorno di Tacconi a casa è stato accolto con grande gioia dai suoi fan, che hanno espresso il loro sostegno e la loro solidarietà sui social. La notizia del suo progresso è stata accolta con grande entusiasmo, dimostrando ancora una volta che il calcio può unire e ispirare le persone in modi sorprendenti. La battaglia di Stefano Tacconi rappresenta una grande fonte di ispirazione per chiunque stia lottando contro la malattia o le avversità. La sua forza di volontà, il sostegno della sua famiglia e la collaborazione di un team medico competente e dedicato dimostrano che con il giusto impegno e la giusta attenzione, si possono ottenere risultati sorprendenti.

Ieri poi la foto che tutti hanno accolto con amore ed emozione. “Un passo alla volta” ha scritto Andrea mentre sorregge il suo papà e lo aiuta nei primi passi. Rivedere Stefano Tacconi in piedi è stata sicuramente una grande emozione.