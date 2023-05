Il sogno del Napoli che si realizza: la gioia di De Laurentiis per lo scudetto e il sogno Champions

Festa grande a Napoli per il terzo scudetto. La gioia di De Laurentiis che sogna in grande: il quarto scudetto e anche la champions per la prossima stagione

Il Napoli ha scritto una nuova pagina della sua storia calcistica, conquistando il terzo scudetto della sua storia il 4 maggio dopo il pareggio con l’Udinese. Un pareggio che sa di vittoria per i partenopei, che hanno visto coronare un sogno lungo 33 anni. La squadra di Spalletti ha saputo reggere la pressione del momento e affrontare l’Udinese con la giusta determinazione, portando a casa il punto che serviva per alzare al cielo lo scudetto. E così è stato. Non è arrivato il titolo domenica, con la partita in casa ma questo non ha impedito ai tanti tifosi napoletani di invadere le strade della città. Prima però, il discorso di Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che ha voluto ringraziare squadra, allenatore e tifosi per questo sogno che si realizza. Un sogno che deve continuare perchè adesso il presidente vuole il quarto scudetto ma sogna in grande, sogna la Champions.

Le parole di De Laurentiis dopo la vittoria dello scudetto

La festa è stata grande alla Dacia Arena, dove migliaia di tifosi hanno assistito in diretta alla partita da 10 maxischermi. Presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, visibilmente emozionato in campo ha ringraziato tutti i tifosi azzurri per il loro supporto: “Mi avete detto che volevate vincere e abbiamo vinto tutti insieme”.

Il presidente del Napoli ha poi ribadito il suo impegno a fare del Napoli una grande squadra anche a livello europeo: “Ora l’obiettivo è vincerlo e rivincerlo. Ci manca la Champions League”. Nella stagione di Champions che sta per terminare il Napoli ha trovato sul suo cammino il Milan, che ha avuto la meglio e ha staccato il biglietto per la semifinale mentre la squadra di Spalletti si è fermata ai quarti.

La vittoria dello scudetto arriva in un anno di rivoluzione per la squadra, che aveva bisogno di aria nuova e di ripartire come gruppo e non come individualità. Il progetto del Napoli non si ferma mai, ha dichiarato De Laurentiis, sottolineando come questa vittoria sia un punto di partenza e non di arrivo. Il presidente ha poi dedicato lo scudetto a Cavani, Lavezzi, Quagliarella, Higuain, giocatori che hanno fatto la storia del Napoli e che hanno contribuito a costruire la squadra degli azzurri in questi ultimi anni.

Si riparte con Spalletti, ha concluso il presidente, guardando già al futuro e al prossimo obiettivo del Napoli: vincere e rivincere. Scudetto e Champions con questa squadra che è amatissima da Napoli e dai napoletani.