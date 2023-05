Le lacrime di Luciano Spalletti per lo scudetto del Napoli e la gioia per città e tifosi

Tutta l'emozione di Spalletti per il suo Napoli che conquista lo scudetto e le lacrime per chi non c'è più

Il Napoli è riuscito a portare a casa lo scudetto il 4 maggio dopo aver pareggiato con l’Udinese, e il tecnico toscano Luciano Spalletti non ha potuto trattenere le lacrime al termine della partita. “Per quelli abituati a lavorare sempre come me il problema è che non riescono a gioire appieno delle vittorie, la gioia è sempre fugace”, ha detto Spalletti in un’intervista con Dazn. “Dovrei riuscire a fermarmi un attimo, ma sto già pensando al lavoro da fare. Vedere i napoletani sorridere è l’emozione più grande, sono loro che me la trasferiscono attraverso la loro felicità. Avevo il sentimento di una città intera sulle spalle, ora so che molte persone potranno superare i momenti duri della loro vita ripensando a questo momento, era una responsabilità enorme e ora mi sento più rilassato“. Accolto con il sorriso da Diletta Leotta e da Ciro Ferrara, l’allenatore del Napoli dopo il pareggio per 1 a 1 con l’Udinese che è valso lo scudetto, non ha potuto trattenere le lacrime.

Tutta la gioia di Spalletti per la conquista dello scudetto con il Napoli

Spalletti ha anche parlato dell’importanza di questa vittoria per la città di Napoli e dei grandi allenatori e campioni che hanno giocato per il club nel corso degli anni. “Qui ci sono stati Benitez, Ancelotti, Sarri che ha fatto il miglior calcio d’Italia, Gattuso che ha vinto la Coppa Italia… Che potevo fare io se non vincere lo scudetto?”.

Il tecnico ha inoltre lodato il calciatore Victor Osimhen, definendolo un “calciatore fortissimo, che ha a cuore la squadra. Oggi rincorreva tutti. Lui è come un bambino, rincorre la palla ovunque. Ha fatto tantissimo per noi, il gol scudetto è stato il giusto premio per lui”.

Infine, Spalletti ha dedicato la vittoria alla squadra, alla città di Napoli, a tutti coloro che lavorano nel club, alla sua famiglia e ai suoi amici, con una menzione particolare per il fratello Marcello, scomparso nel 2019. “La prima dedica è alla squadra, ai calciatori che si meritavano questa felicità, la seconda a tutta Napoli: è per voi! Poi a tutti quelli che lavorano nel club, al direttore, alla società… Poi a mia figlia Matilde, a tutta la mia famiglia, tutti i miei amici, mio fratello Marcello…” parole piene di emozione con una coccola di Diletta Leotta che ha dato una pacca sulla spalla al Mr complimentandosi per tutto quello che di buono ha fatto in questa strepitosa stagione con un Napoli stellare capace di vincere il campionato con diverse giornate di anticipo.

E ovviamente felice come pochi, anche il patron del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis che adesso sogna in grande. Da Spalletti si aspetta anche il quarto scudetto ma soprattutto la Champions.