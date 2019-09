Elisa Pomarelli ultime notizie: Massimiliano indagato per omicidio, che fine ha fatto?

Una settimana fa Elisa Pomarelli scompariva nel nulla senza lasciare tracce dopo aver pranzato con il suo amico, Massimiliano. “Si fidava ciecamente di lui” dice oggi la sorella di Elisa. Tutta la famiglia della donna vive ore di grande ansia e attesa perchè la paura che le possa esser successo qualcosa di brutto è davvero tanta. Inutile nascondersi dietro a un dito: quello che si teme è che Massimiliano Sebastiani, deluso dal fatto che Elisa non nutrisse per lui gli stessi sentimenti che pare invece lui provasse, possa aver fatto in qualche modo del male alla donna.

Sono gli stessi inquirenti a temere il peggio. Per Massimiliano infatti l’accusa non è più quella di sequestro di persona ma quella di omicidio e occultamento di cadavere. Che cosa è successo a Elisa? E che fine ha fatto la ragazza? E ancora, che cosa è successo a Massimiliano, visto che anche di lui non ci sono tracce da giorni? Dopo i rilievi del Ris di Parma, le accuse sono cambiate: la sensazione è che quindi i Carabinieri abbiano trovato delle tracce che facciano pensare a un omicidio. Elisa potrebbe esser stata uccisa dopo il pranzo con il suo amico a Ciriano. Ricordiamo che il pomeriggio di domenica, alcune persone avevano visto l’uomo con gli abiti sporchi.

ELISA POMARELLI SCOMPARSA NEL NULLA: MASSIMILIANO INDAGATO PER OMICIDIO E OCCULTAMENTO DI CADAVERE

Poche ore fa sarebbe arrivata anche una segnalazione. Alcuni ragazzi infatti hanno raccontato di aver visto Massimiliano nei boschi. Erano riuniti per una scampagnata nelle sere scorse in località Lago, a un chilometro a monte dal ritrovamento di un giaciglio di fortuna nel pomeriggio di sabato 31 agosto. Secondo quanto raccontano, anche se non ne possono avere la certezza , era infatti notte, avrebbero visto un uomo camminare davanti a loro con in spalla uno zaino: si sarebbero rinchiusi nella loro tenda per paura.

Anche questi ragazzi parlano quindi di un uomo da solo con indosso uno zaino; la stessa descrizione fornita agli investigatori da una conoscente del 45enne: lei lo aveva visto intorno alla mezzanotte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto, il giorno in cui lui ed Elisa Pomarelli sono spariti nel nulla. Era nel bosco perchè aveva occultato il cadavere della sua amica?

La famiglia di Elisa intanto continua a sperare che alla ragazza non sia successo nulla e che le ricerche possano portare a lei. “Si fidava ciecamente di Massimo. Voleva aprire un’azienda agricola e si affidava a lui che era esperto. Domenica scorsa mi doveva portare le uova del pollaio” ha spiegato la sorella di Elisa nella sua intervista per il quotidiano Libertà.