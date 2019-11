La scomparsa di Claudia Stabile: è stata lei a mandare la mail, dove si trova?

Nella puntata di Storie Italiane in onda oggi 8 novembre 2019, l’avvocato di Claudia Stabile ha fatto chiarezza in merito alle notizie arrivate ieri. Vi avevamo infatti raccontato che Claudia si era messa in contatto con il suo legale per dirgli che stava bene, che però non vuole tornare a casa ma vuole rassicurare le sue bambine. Oggi, nello studio di Storie Italiane, il legale della donna ha voluto precisare di aver ricevuto una mail, di non aver parlato direttamente con Claudia. Non solo, l’indirizzo mail usato per questa comunicazione non è lo stesso che generalmente Claudia usava . L’avvocato spiega che nell’indirizzo c’è il nome di Claudia e un numero che è quello della sua data di nascita ma non ha modo di verificare se si tratta davvero di una mail mandata dalla sua assistita. Il legale aggiunge che il modo in cui la mail è scritta ricorderebbe lo stile di Claudia che non ha molta padronanza della grammatica italiana scritta, essendo cresciuta in Germania. In ogni caso le forze dell’ordine adesso faranno le loro ricerche per capire da dove sia stata mandata la mail ed escludere che sia opera di un mitomane. Nel frattempo però il marito di Claudia, rassicurato da questa comunicazione, spera che la donna si faccia sentire telefonicamente in modo da allontanare ogni dubbio.

LE ULTIME NOTIZIE SU CLAUDIA STABILE: CHI HA MANDATO LA MAIL?

Anche il suo avvocato è stato ospite della puntata di Storie Italiane di oggi e ha spiegato che l’uomo è disposto a far sentire alle sue figlie Claudia, anche se lei decidesse di non tornare a casa. L’avvocato della Stabile infatti aveva specificato che Claudia era preoccupata per le sue figlie ma non manifestava nessuna intenzione di far ritorno a casa. Probabilmente la donna non si trova più in Italia.

Queste le ultime notizie sulla vicenda. Ricordiamo che la donna è scomparsa da Campofiorito, ha lasciato suo marito e le tre figlie l’8 ottobre 2019.