25 giorni senza Samira: le ultime notizie da Stanghella dove sono arrivati i cani molecolari

25 giorni di silenzio, 25 giorni senza Samira. Si continua a cercare la mamma di Stanghella, siamo in provincia di Padova. La donna si è allontanata da casa dopo aver portato la sua bambina all’asilo? E’ questa la versione del marito di Samira, Mohammed, che in questi giorni ha lanciato diversi appelli in tv ed è sempre stato molto disponibile con i giornalisti per raccontare la sua versione dei fatti. Da ieri però qualcosa sembra essere cambiato: a casa di Samira infatti sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Si è dragato il canale proprio di fronte alla casa della coppia e si è scavato anche nei campi vicino casa. Per il momento però di Samira nessuna traccia. Nelle ultime ore a Stanghella sono arrivati anche i cani molecolari per cercare le tracce della donna.

La giornalista di Rai 1 Barbara di Palma sta seguendo da vicino questa vicenda e ieri, a pochi metri dalla casa di Samira, ha trovato un sacco neso che è stato subito repertato dalle forze dell’ordine. L’inviata di Storie Italiane, proprio nella puntata di oggi del programma di Rai 1 ha anche rivelato quello che era il contenuto di questo sacco nero, una sorta di sacco della spazzatura.

Nel sacco ritrovato pare ci fossero due paia di scarpe, dovrebbero essere maschili; un cappotto, anche questo maschile. Ma la cosa più interessante sarebbe della lana, forse di animale, macchiata di rosso. Potrebbe essere sangue? Nelle prossime ore potrebbero arrivare anche delle novità in merito a questo ritrovamento. Le indagini vanno avanti.

Mohammed lo ricordiamo, non è al momento indagato anche se da poche ore ha deciso di dare mandato a un legale per tutelarsi anche perchè, a suo dire, spesso non comprende bene l’italiano per cui si trova in difficoltà. Mohammed continua a dirsi innocente.

Dove sta quindi la verità ? Samira e Mohammed erano una coppia come molte altre o l’uomo non sta dicendo tutto alle forze dell’ordine e ai giornalisti che stanno seguendo il caso?

