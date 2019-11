Un cadavere ritrovato ad Albarella, potrebbe essere Samira la mamma di Stanghella?

Sono ore di ansia per la famiglia El Attar dopo il ritrovamento di un cadavere sulle spiagge di Albarella. Un luogo di cui si era parlato anche qualche mese fa quando si pensava, dopo il ritrovamento di alcuni resti umani, che le ossa ritrovate potessero essere quelle di Isabella Noventa. Oggi invece, dopo il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione, si pensa che i resti possano essere quelli di Samira El Attar. Il maltempo di questi giorni potrebbe aver portato il cadavere della donna proprio sulle spiagge di questa isoletta, in provincia di Rovigo. Sono circa 60 km da Staghella ma il corso delle acque potrebbe aver portato il cadavere di Samira in questo luogo. Non è stato possibile effettuare un riconoscimento solo con la visione del cadavere, essendo questo in avanzato stato di decomposizione. Ieri Mohammed, come spiega la giornalista di Storie Italiane Barbara di Palma, è stato chiamato per il riconoscimento ma neppure lui ha potuto aiutare chi indaga perchè il cadavere è in avanzato stato di decomposizione.

Pare però che il cadavere possa essere quello di una donna non molto giovane. Il marito di Samira avrebbe visto degli oggetti, degli accessori che la donna aveva. Non si sa però se il marito di Stanghella abbia riconosciuto qualcuno degli oggetti mostrati in foto.

Ricordiamo che Samira è scomparsa da casa il 21 ottobre 2019. Era uscita, secondo il racconto di suo marito, con la bicicletta per andare a lavorare o forse in cerca di un nuovo lavoro, faceva la badante. Da quel giorno di Samira non ci sono tracce. Il suo cellulare aggancia, pochi minuti dopo l’ultimo avvistamento dei vicini, la stessa cella di sempre, quella che si trova poco distante dalla sua abitazione. Il cellulare di Samira quindi si è spento a pochi metri da casa. Che cosa le è successo? Potrebbe essere accidentalmente caduta nel canale di fronte a casa sua e quindi il suo cellulare potrebbe essersi spento?

Nelle prossime ore grazie al test del dna si capirà se il cadavere trovato sia quello di Samira e si potrà anche comprendere che cosa è successo a questa donna ritrovata: un omicidio o un drammatico incidente?

