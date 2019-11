Non è di Samira El Attar il cadavere ritrovato all’Alberella

Sembrava poter arrivare una svolta nel caso della mamma di Stanghella scomparsa dal 21 ottobre 2019. Ieri infatti una donna aveva avvistato sulle spiagge di Alberalla un cadavere. Si tratta del cadavere di una donna, non giovane, in avanzato stato di decomposizione. Si è subito pensato che il corpo potesse essere quello di Samira El Attar tanto che ieri, da Stanghella a Rovigo, è arrivato il marito della donna per cercare di capire, anche tramite gli oggetti e gli accessori rinvenuti, se quello potesse essere il cadavere di sua moglie. Mohammed pare ieri abbia escluso che si potesse trattare di sua moglie. E pochi minuti fa è arrivata la conferma: quello ritrovato non è il cadavere di Samira.

A riferire gli aggiornamenti sul caso è il sito Fanpage.it. Secondo quanto si legge sul portale, i Carabinieri avrebbero escluso che il cadavere possa essere quello di Samira.

SAMIRA EL ATTAR: NON E’ SUO IL CADAVERE RITROVATO AD ALBERELLA

Adesso quindi un doppio giallo: bisognerà dare un nome alla donna ritrovata sulle spiagge di Alberella e si dovrà continuare a cercare Samira che manca da casa da ormai 26 giorni. Il tempo passa e la sua piccola continua a chiedere notizie della mamma. Al momento alla bambina hanno detto che Samira sta lavorando ma non si potrà continuare a raccontare qualcosa di non vero alla piccola ancora per molto tempo. Il marito di Samira, che non è indagato, lo ricordiamo, continua a lanciare appelli in tv con la speranza che sua moglie possa tornare a casa.

Al momento non sembra essere esclusa nessuna pista. Dall’incidente a un drammatico epilogo. Ma le forze dell’ordine non si sbilanciano. Il marito di Samira può però sperare che sua moglie sia ancora viva: nelle ultime ore aveva temuto che davvero il cadavere potesse essere quello di sua moglie. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori dettagli in merito a questa vicenda.