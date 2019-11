Ylenia Carrisi ultime notizie: è viva e ha cambiato identità? La speranza di mamma Romina Power

Nella puntata di Chi l’ha visto del 20 novembre 2019 si è parlato di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. Come saprete la ragazza è scomparsa nel 1994 e da allora i suoi genitori hanno fatto il possibile per cercarla. Qualche anno fa però Al Bano si è arreso, accettando l’ipotesi della morte di sua figlia, per cercare di andare avanti, anche se il suo dolore se lo porta sempre dietro. Romina invece non si vuole arrendere e continua a credere che Ylenia sia viva da qualche parte. Come spiega il giornalista di Chi l’ha visto che da anni segue il caso di Ylenia, Romina Power aveva parlato con la persona che diceva di aver visto la famosa ragazza gettarsi nel fiume, ragazza che secondo la polizia americana poteva essere Ylenia. L’uomo però nel suo racconto, descrive una donna diversa da Ylenia e inoltre parlando anche dei vestiti, dà dettagli di un abbigliamento diverso da quello della giovane pugliese. Ylenia quindi non ha mai creduto che quella ragazza che si era gettata nel fiume era sua figlia. Crede invece che in qualche modo, sua figlia abbia perso la memoria e non sappia neppure di essere Ylenia, non ricordi chi è la sua famiglia.

Potrebbe essere questa la verità?

YLENIA CARRISI ULTIME NOTIZIE: POTREBBE ESSERE VIVA? HA CAMBIATO IDENTITA’?

Chi l’ha visto? spiega che Ylenia potrebbe ancora essere viva perché potrebbe aver cambiato identità, dopo essere stata soggiogata a New Orleans, da Alexander Masakela, il guru di cui lei si fidava: “La speranza è che Ylenia sia viva e che abbia cambiato identità perché non ricorda più il suo passato“. Proprio per questo motivo nel corso della puntata sono state mostrate delle immagini che potrebbero ricostruire il volto della Ylenia di oggi. I classici invecchiamenti che si usano in questi casi. Romina ha scelto di rivolgere il suo appello anche a Chi l’ha visto perchè la trasmissione andrà poi in onda su Rai Italia e potrà essere vista in tutto il mondo; la foto di Ylenia potrà quindi girare e magari qualcuno la rinoscerà. E’ questa la speranza di una madre che da oltre 20 anni cerca sua figlia.

Chi l’ha visto ha raccolto la testimonianza di una donna soggiogata e manipolata da Masakela che pare poi abbia cambiato identità. Ylenia, anche lei vittima di questa persona, potrebbe esser scappata e dopo un trauma, non ricordare nulla del suo passato?