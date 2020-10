Agata Scuto: i giornalisti di Chi l’ha visto indagano ma vengono minacciati

Che fine ha fatto Agata Scuto e perchè qualcuno ha chiesto alla redazione di Chi l’ha visto di indagare su questa vicenda? Che la ragazza scomparsa più di otto anni fa da Acireale non sia in cantina, sembra essere ormai cosa certa, anche i Carabinieri sono arrivati sul posto. Ma in questa vicenda, c’è qualcosa di anomalo. Una storia complicata quella della scomparsa di Agata Scuto che coinvolge anche persone che potrebbero aver a che fare con la vicenda della ragazza. Non a caso, il giornalista di Chi l’ha visto che è stato ad Acireale per fare chiarezza su questa vicenda, è stato minacciato da due persone. A quanto pare, non si gradisce che si parli di questa ragazza ma soprattutto che si accosti la scomparsa di Agata al nome di Rosario, l’ex compagno della madre della Scuto.

La presenza dei giornalisti di Chi l’ha visto sul territorio ha fatto si che anche altre trasmissioni iniziassero a occuparsi di questa vicenda. E forse la troppa attenzione mediatica che il caso sta avendo, non piace a molti.

LA SCOMPARSA DI AGATA SCUTO: LE ULTIME NOTIZIE DA ACIREALE

Ma nonostante le minacce i giornalisti di Chi l’ha visto vanno avanti con le ricerche per capire che fine possa aver fatto la ragazza. Nella puntata in onda il 7 ottobre 2020 è stata ascoltata anche la nonna di Agata, la nonna paterna che non ha molti rapporti con la sua ex nuora. Ma pare che la donna le abbia sempre detto che Agata stava bene, che si era allontanata con un ragazzo. La nonna spiega che Agata non stava bene in famiglia perchè da lei tutti volevano solo i soldi della pensione.

E i soldi Agata, non li ha mai ritirati. Se davvero è scomparsa con un uomo e aveva progettato la sua fuga, perchè non portare il libretto per ritirare la sua pensione, perchè in tutti questi anni non ha mai provato a prendere i suoi soldi? Agata è davvero scomparsa quella mattina o qualcuno l’ha fatta scomparire per sempre?

La mamma di Agata continua a dire che lei e i suoi figli non hanno nulla a che fare con questa storia e conferma di aver ricevuto la famosa telefonata da parte della ragazza durante la quale le avrebbe detto che si era allontanata da casa con un uomo.