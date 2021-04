Olesya Rostova seguita da migliaia di italiani sui social è lei Denise Pipitone?

Olesya Rostova è Denise Pipitone? Le ultime notizie arrivano direttamente dalla Russia. La ragazza non può parlare, perchè si attendono le 17 di oggi quando in diretta scopriremo se la giovane che cerca i suoi genitori è davvero la nostra amatissima Denise, la bambina scomparsa dalla Sicilia il primo settembre 2004 . In questo momento Olesya comunica solo sui social con le tantissime persone che la seguono su Instagram, pensate che in poche ore ha superato i 20 mila follower. Migliaia di persone italiane che aspettano con ansia di conoscere i primi risultati e di capire se davvero la ventenne che cerca i suoi genitori e che è stata rapita dagli zingari quando era molto piccola, possa essere Denise.

Nel frattempo dall’Italia arrivano invece le ultime notizie dalla famiglia di Denise. L’avvocato Frazzitta ha fatto sapere che se non ci saranno prima tutti i documenti dei test fatti da Olesya in questi giorni, lui e Piera Maggio non parteciperanno al programma russo in diretta.

Olesya Rostova è davvero Denise Pipitone? Le ultime notizie

Le parole della ragazza che nelle ultime ore ha iniziato a essere seguita da migliaia di italiani che cercano news dal suo profilo instagram:

Dio, ci sono così tanti di voi, siete tutti così affettuosi, non mi stancherò di ripetervi che siete i migliori, non ho mai provato una sensazione di gioia, come in questo momento quello che mi sta succedendo, ho iniziato sentirmi così necessaria, il vostro sostegno non mi permette di cadere, mi solleva solo, non importa quanti problemi ci siano nella vita, non mi tirerò indietro e andrò solo avanti. Vi amo moltissimo!

Gli italiani si dividono: c’è chi non vede nessuna somiglianza tra le due ragazze ma vuole comunque sperare che Olesya possa essere la nostra Denise. C’è chi invece è pronto a scommettere che la giovane russa sia la bambina siciliana scomparsa nel nulla 17 anni fa. Si trovano somiglianze nella foto, nello sguardo, nel modo di muovere il viso. Ma c’è anche chi non pensa che Olesya abbia nulla a che fare con questa storia e crede che per Piera Maggio ci sarà l’ennesima delusione. Ma purtroppo chi vive il dramma di una scomparsa sa bene che si va incontro a segnalazioni di ogni genere. E forse mamma Piera ha ormai imparato a tenere davvero i piedi per terra, come ha più volte raccontato.

Intanto Olesya si mostra mentre gioca sui social con i suoi adorati gatti, e non fa nessun cenno alla vicenda di Denise Pipitone ma mostra una foto di quando era molto piccola, per ringraziare tutte le persone che si sono interessate alla sua storia. Non trapela nulla dalle sue parole, per cui non ci resta che attendere!