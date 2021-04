Olesya Rostova non è Denise Pipitone, si chiamerebbe Angela: le foto con sua sorella

Nella puntata del programma russo Lasciali parlare registrata ieri in Russia, Olesya Rostova avrebbe finalmente conosciuto la verità sulla sua storia. Ed è una verità che non si incontra con la storia di Denise Pipitone. Stando alle prime indiscrezioni che trapelano dalla registrazione della puntata, ieri Olesya avrebbe incontrato nello studio della tv russa la sua vera famiglia. Infatti ci sarebbe stato il primo incontro con sua sorella biologica che su instagram, ha anche postato diverse foto dagli studi del programma. La somiglianza tra le due ragazze tra l’altro, lascia davvero senza parole. Olesya quindi non sarebbe Denise Pipitone ( e questo spiegherebbe anche perchè il legale della famiglia di Denise abbia scelto di rispettare l’embargo su quanto è accaduto nel corso della registrazione di ieri).

Queste lo ribadiamo, sono solo indiscrezioni trapelate dalla registrazione che però andrà in onda oggi, quindi solo stasera alle 19 circa scopriremo la vera storia di Olesya che pare in realtà si chiami Angela.

Chi è davvero Olesya Rostova: la verità sulla ragazza russa che somiglia a Denise Pipitone

Come si può vedere anche dal profilo social della ragazza, che dovrebbe essere la vera sorella biologica di Olesya, ieri ci sarebbe stato questo primo incontro. La sorella biologica di Olesya si chiamerebbe Anastasia Nikulina Zhuchkova. Le due si sarebbero già aggiunte su Instagram (il profilo è Play.yourself) e scambiate diversi like. Tra l’altro sotto i post di questa ragazza, che non ha nulla a che fare con i meccanismi che la tv russa ha scelto per rivelare a Olesya la verità sulla sua storia, stanno arrivando decine e decine di commenti di italiani, e anche molto insulti. E’ chiaro che Anastasia non abbia nulla a che fare con questa vicenda, è solo una delle tante protagoniste di questa storia. Inutile sfogare su di lei la rabbia per le modalità scelte dalla tv russa.

Anastasia tra l’altro, aveva i capelli neri fino a qualche giorno fa, come si può vedere sul suo profilo instagram. Oggi però li ha dello stesso colore di Olesya, e la somiglianza tra le due donne, è davvero evidente.

Questa una delle foto dal profilo pubblico di Anastasia, presunta sorella biologica di Olesya Rostova

Secondo quanto si apprende quindi, nella puntata di Lasciali parlare in onda questa sera, Olesya incontrerà nello studio la famiglia di Anastasia, e forse scoprirà che è davvero lei la sorella di questa giovane ragazza. Non conosciamo altri dettagli, probabilmente nel corso della puntata sarà raccontata la vicenda della famiglia.