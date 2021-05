La lettera anonima sul caso Denise Pipitone: importanti rivelazioni

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 12 maggio 2021, l’avvocato Giacomo Frazzitta ha spiegato che poche ore prima della diretta, nel suo studio era arrivata una lettera. Si tratta di una lettera anonima scritta, da quello che abbiamo potuto capire da un uomo ( per lo meno l’avvocato si rivolgeva a un “lui” ma non è detto che ci sia comunque un uomo dietro a questa missiva). Una persona che sa molte cose sulla scomparsa di Denise Pipitone. L’avvocato infatti ha spiegato che nella lettera ci sono molti dettagli che non sono mai stati divulgati pubblicamente sui giornali o in tv. Ed è per questo che ritiene questo informatore anonimo affidabile. Quello che però l’avvocato chiede a questa persona, che diciassette anni dopo la scomparsa di Denise Pipitone ha deciso di parlare, è di contattarlo per fornire maggiori dettagli. Ha bisogno di parlare direttamente con lui, e promette che tutto quello che succederà avverrà in forma comunque riservata. Un appello lanciato dalla trasmissione di Rai 3: “Serve uno sforzo maggiore” ha detto l’avvocato di Piera Maggio, ringraziando la persona che ha scritto questa lettera anonima. Nessuna informazione, chiaramente, sul contenuto di questa lettera. L’avvocato ha spiegato in diverse occasioni che si stanno facendo delle indagini da parte loro e che si lavora per trovare qualcosa che possa portare a una svolta.

Denise Pipitone ultime notizie: la lettera anonima ricevuta dall’avvocato Frazzitta

Tra l’altro nelle ultime settimane ha detto di essere certo che ci sono almeno 4 persone che sanno che cosa successe il giorno in cui Denise Pipitone venne rapita. Quattro persone che potrebbero oggi raccontare ed essere determinanti ai fini della ricerca della verità. Già una settimana fa l’avvocato si era detto sicuro che almeno due di queste persone fossero pronte ad aiutare Piera Maggio e Pietro Pulizzi nella ricerca della verità sulla piccola Denise. Sono passati 17 anni ed è ora che il velo di omertà che è caduto su questa storia, venga sollevato e che si faccia rumore dopo il silenzio di tutto questo lunghissimo periodo.