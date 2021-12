Liliana scomparsa da Trieste: il fratello e il marito lanciano appelli a Chi l’ha visto

Un’altra donna scomparsa nel nulla, un’altra storia che non sembra portare verso un lieto fine. E’ la storia di Liliana, scomparsa da Trieste. La sua storia è stata raccontata ieri a Chi l’ha visto dal marito e dal fratello. Liliana Resinovich è irreperibile da martedì 14 dicembre. L’ultimo ad averla vista è stato suo marito. Intervistato dai giornalisti di Chi l’ha visto ha spiegato: “Si è alzata prima di me per preparare il bucato, poi mi ha fatto la colazione. Io mi sono alzato, mi sono preparato e sono uscito di casa. Erano circa le 8“. Questa è stata l’ultima volta che l’uomo vede Liliana. Racconta di una vita piena di cose da fare: la sera prima erano stati a cena da amici, il pomeriggio erano andati a fare una sauna ed erano stati anche alla presentazione di un libro. Nessuna lite, nessun motivo di attrito. Non c’erano ragioni per questo allontanamento. Liliana Resinovich però è scomparsa nel nulla e di lei non ci sono tracce. A casa ha lasciato anche i due cellulari che aveva.

Liliana Resinovich scomparsa da Trieste: le ultime notizie

E’ il fratello di Liliana a pensare che le sia successo qualcosa di molto brutto. Come fa tutte le mattine, le manda un messaggio per salutarla, sono circa le nove. Liliana quel messaggio non lo visualizzerà neppure. A Liliana è successo qualcosa dubito dopo che suo marito l’ha lasciata a casa da sola? “Non credo che se ne sia andata, sarebbe senza green pass, e che cosa potrebbe fare?” dice a Chi l’ha visto il fratello di Liliana.

Il marito di Liana conferma di non aver fatto nulla di male a Liliana e che non avrebbe avuto nessun motivo per litigare con sua moglie. Le cose tra di loro andavano benissimo. Non si riesce quindi a comprendere per quale motivo Liliana si sia allontanata e sia poi scomparsa nel nulla. Sono passati 10 giorni e di Liliana, non ci sono tracce.

Ricordiamo che Liliana ha 63 anni, è molto minuta ( è alta circa 1,50 m) ha i capelli corti con una ciocca bianca davanti; è residente nel rione di San Giovanni. A segnalare la scomparsa di Liliana, suo marito , il fotografo Sebastiano Visintin e il fratello.

