Liliana Resinovich scomparsa da 15 giorni, parla l’amico misterioso: “Era sottomessa”

Liliana Resinovich è irreperibile da martedì 14 dicembre. Sono passate quindi due settimane da quando la donna è scomparsa nel nulla dalla sua casa di Trieste. Il marito di Liliana aveva lanciato la scorsa settimana un appello tramite la trasmissione Chi l’ha visto, per chiedere aiuto a chiunque sapesse qualcosa. Oggi ci sono delle novità. Nel corso della trasmissione Mattino 5 news infatti, abbiamo ascoltato la voce di un uomo che pare sia stato l’ultimo a sentire Liliana il giorno in cui è scomparsa nel nulla. L’uomo conferma la versione data dal marito di Liliana, che aveva detto di averla lasciata a casa da sola intorno alle 8. E infatti Liliana quando erano circa le 8,20 chiama questa persona e gli dice che farà tardi; deve andare a casa sua per dei piccoli lavori domestici, per stirare delle camicie. Lo informa però che non potrà essere a casa sua prima delle 10. Gli dice anche che deve passare da un negozio di telefonia ma pare che in quello store, la donna non sia mai arrivata. Che fine ha fatto quindi, ha avuto un incidente, qualcuno le ha fatto del male prima che raggiungesse la casa dell’amico per i suoi lavoro domestici? Un vero e proprio giallo.

Il misterioso amico di Liliana: chi è?

Ascoltato dalla giornalista di Mattino 5 News, questo misterioso uomo ha detto che lui e Liliana si conoscevano da 40 anni e avevano una affettuosa amicizia. Il marito di Liliana invece, dice che non sapeva nulla di questa frequentazione e non sapeva neppure che sua moglie andava a casa di questa persona per fare dei lavoretti.

Al telefono l’uomo misterioso spiega: “Ho detto più volte a Liliana di dire a Sebastiano che lei il martedì qualche volta veniva da me“. Stando a quando riferisce il marito, neppure il fratello di Liliana, che subito ha denunciato la scomparsa della donna, fosse a conoscenza di questa storia. L’uomo ha aggiunto poi una frase molto forte: “Lei se non era succube di suo marito, era comunque sottomessa in qualche maniera” .

