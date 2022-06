Mascalucia una bimba di 5 anni è stata sequestrata da persone armate e incappucciate: le ultime notizie

E’ stata diffusa pochissimi minuti fa la fotografia di una bambina che poche ore fa, è stata rapita. Si tratta di una bambina di cinque anni . La bambina sarebbe stata rapita a Mascalucia (Catania) . Al momento sappiamo che la piccola, è stata sequestrata da persone armate nel pomeriggio di oggi, 13 giugno. Al momento dei fatti la piccola si trovava con un parente a Piano di Tremestieri, paese confinante con il suo.

La notizia del sequestro è circolata sui social prima ancora di una conferma da parte degli inquirenti (che poi c’è stata). La bambina secondo quanto si è appreso e secondo quanto si legge in diversi post su Internet sarebbe stata caricata in auto da un gruppo di tre uomini incappucciati che l’avrebbero portata via alla madre e si sarebbero immediatamente dileguati. Secondo indiscrezioni, non confermate, i carabinieri starebbero eseguendo accertamenti su una vettura abbandonata a Tremestieri.

Il contesto in cui è avvenuto il sequestro va ancora approfondito: i carabinieri che hanno ricevuto la denuncia, quelli della tenenza di Misterbianco, sono al lavoro sui possibili spostamenti dei rapitori e anche sulla verifica di eventuali moventi del rapimento della piccola. Che al momento restano un mistero.

In uno dei tanti post viene pubblicata anche la foto della piccola e poi im messaggio: «Rapita da tre uomini incappucciati presso Tremestieri Etneo E.D.P. (scrivendo il nome per esteso, ndr), bambina di appena 5 anni residente a Mascalucia. La notizia è sconvolgente, da padre ho i brividi ! Che sia un presunto regolamento di conti, o screzi in famiglia, si tratta di una creatura innocente. Vi prego di condividere e di informare i Carabinieri se avete notizie».

A seguire è arrivata anche la conferma da parte dei carabinieri e dalla Procura di Catania. «Confermiamo il sequestro della bambina di cinque anni — affermano gli inquirenti—, ma al momento né i carabinieri del comando provinciale e della Tenenza di Misterbianco, che indagano daranno al momento ulteriori informazioni». La bimba si chiama Elena Del Pozzo e come detto vive a Mascalucia dove la madre ha presentato la denuncia di scomparsa presentandosi alla caserma dei carabinieri. La Procura di Catania indaga per sequestro di persona, ma sulla vicenda in ambienti investigativi vige il massimo riserbo, anche perché si tratta di una fase delicatissima delle indagini.