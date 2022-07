L’appello disperato della mamma di Andreea Rabciuc: “Abbiate il coraggio di parlare”

Chi l’ha visto torna a occuparsi del caso di Andreea, la ragazza scomparsa nel nulla nel mese di marzo. La famiglia della ragazza ha sempre preferito stare defilata, concedendo solo rare interviste. Ma visto che il tempo passa e di Andreea non ci sono notizie, la madre ha deciso di lanciare un appello, dal programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. “Sono quasi quattro mesi che mia figlia Andreea è scomparsa, di sicuro qualcuno sa qualcosa, per favore uscite fuori, abbiate il coraggio di parlare, parlate e dite la verità, qualunque cosa sia successa”. Sono queste le parole della mamma di Andreea Rabciuc, scomparsa dalla provincia di Ancona a marzo. La donna è intervenuta nel corso della puntata di “Chi l’ha visto?”, del 6 luglio su Raitre. Un appello disperato a chiunque abbia informazioni utili per rintracciare la figlia.

Andreea ha 27 anni ed è campionessa romena di tiro a segno. Di lei si è persa ogni traccia nella notte tra l’11 e il 12 marzo scorso. Era in una zona di campagna tra la frazione Moie di Maiolati Spontini e Montecarotto (Ancona) e aveva partecipato a una festa che si è tenuta in un casolare. In realtà, insieme ad Andreea c’erano solo altre tre persone: il suo fidanzato Simone, oggi indagato, il proprietario della roulotte, e una ragazza che non ha mai voluto parlare in questa vicenda. Andreea, secondo il racconto dei presenti, dopo una notte passata a litigare con il suo fidanzato, intorno alle 6 del mattino, si sarebbe allontanata, da sola, lasciando nelle mani di Simone, il suo cellulare. Da quel momento, nessuno ha saputo più nulla di lei.

L’appello disperato della madre di Andreea: torna a casa

In lacrime, la madre di Andreea, ha lanciato dalla trasmissione di Rai 3 un accorato appello a sua figlia. Disperata la donna ha chiesto alla ragazza di tornare a casa: “Si sistema tutto come io e te abbiamo sempre fatto ma torna a casa ” ha detto la mamma della ventisettenne. “Sai che mamma farebbe di tutto per te, ti prego torna a casa” queste le parole della mamma di Andreea che sceglie di nono mostrarsi in volto ma dal tono della sua voce si capisce la grande disperazione che sta provando e tutto il dolore che sta affrontando da 4 mesi, senza avere notizie di sua figlia. “Io non ce la faccio più torna a casa, sto impazzendo” le parole disperate della mamma di Andreea.